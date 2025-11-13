Advertisement

عربي-دولي

تسليم رفات رهينة إسرائيلي اليوم

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1441796-638986445226780376.png
Doc-P-1441796-638986445226780376.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما ستسلّمان، مساء اليوم الخميس، رفات رهينة إسرائيلي في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
Advertisement
 
وقالت كتائب القسام إن سرايا القدس والقسام ستسلّمان الجثة التي عُثر عليها اليوم في منطقة موراج جنوب خان يونس عند الساعة 8 مساءً بتوقيت غزة (18:00 ت غ).
 
ووفق المعطيات المعلنة، سلّمت حماس حتى الآن 24 جثة من أصل 28 منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الاول.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس عن تسليم رفات 4 رهائن اليوم إخلال بالالتزامات
lebanon 24
13/11/2025 17:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تؤكد تسلمها رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة
lebanon 24
13/11/2025 17:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سنسلّم رفات 3 رهائن إسرائيليين في غزة الليلة
lebanon 24
13/11/2025 17:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن حماس ستسلم رفات رهينتين خلال الفترة المقبلة
lebanon 24
13/11/2025 17:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الجهاد الإسلامي

كتائب القسام

خان يونس

الإسلام

إسرائيل

إسلامي

الجهاد

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-11-13
10:00 | 2025-11-13
09:43 | 2025-11-13
09:10 | 2025-11-13
09:07 | 2025-11-13
09:01 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24