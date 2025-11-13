تسليم رفات رهينة إسرائيلي اليوم

أعلنت حركتا والجهاد الإسلامي أنهما ستسلّمان، مساء اليوم الخميس، رفات رهينة إسرائيلي في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إن سرايا والقسام ستسلّمان الجثة التي عُثر عليها اليوم في منطقة موراج جنوب عند الساعة 8 مساءً بتوقيت غزة (18:00 ت غ).

ووفق المعطيات المعلنة، سلّمت حماس حتى الآن 24 جثة من أصل 28 منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الاول.