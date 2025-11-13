22
عربي-دولي
تسليم رفات رهينة إسرائيلي اليوم
Lebanon 24
13-11-2025
|
08:27
A-
A+
أعلنت حركتا
حماس
والجهاد الإسلامي أنهما ستسلّمان، مساء اليوم الخميس، رفات رهينة إسرائيلي في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت
كتائب القسام
إن سرايا
القدس
والقسام ستسلّمان الجثة التي عُثر عليها اليوم في منطقة موراج جنوب
خان يونس
عند الساعة 8 مساءً بتوقيت غزة (18:00 ت غ).
ووفق المعطيات المعلنة، سلّمت حماس حتى الآن 24 جثة من أصل 28 منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الاول.
