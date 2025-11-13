Advertisement

بقيمة ملايين الدولارات... أميركا تُبرم عقداً مع "قاتلة يحيى السنوار"

Lebanon 24
13-11-2025 | 12:33
ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ شركة "إكستند" الإسرائيلية المتخصصة في صناعة الأسلحة التي يُقال إنّ "مسيرتها قتلت زعيم "حماس" يحيى السنوار في غزة"، فازت بعقد ضخم مع وزارة الحرب الأميركية، تبلغ قيمته عشرات الملايين من الدولارات، لتطوير وتوريد الطائرات المسيّرة الهجومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويُلزم العقد الشركة بإنتاج الطائرات على أراضي الولايات المتحدة وبأيدي عمال أميركيين، ومكونات غير صينية.

ولذلك أنشأت الشركة مصنعا لها في ولاية فلوريدا لإنتاج الطائرات المسيّرة، وقامت بتدريب الجنود الأميركيين، وصنع قطع الغيار، والصيانة.

وأوضح البنتاغون، أنّ "أسراب الطائرات الجديدة المعروفة باسم "أنظمة الهجوم المعيارية أحادية الاتجاه"، ستُمكّن القوات الأميركيّة من التدريب والعمل بفعالية أكبر في بيئات قتال حضرية وريفية معقدة". (روسيا اليوم)


