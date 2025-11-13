بقيمة ملايين الدولارات... أميركا تُبرم عقداً مع "قاتلة يحيى السنوار"

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ شركة "إكستند" المتخصصة في صناعة الأسلحة التي يُقال إنّ "مسيرتها قتلت زعيم " " يحيى السنوار في غزة"، فازت بعقد ضخم مع وزارة الحرب الأميركية، تبلغ قيمته عشرات الملايين من الدولارات، لتطوير وتوريد الطائرات المسيّرة الهجومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.ويُلزم العقد الشركة بإنتاج الطائرات على أراضي وبأيدي عمال أميركيين، ومكونات غير صينية.ولذلك أنشأت الشركة مصنعا لها في ولاية لإنتاج الطائرات المسيّرة، وقامت بتدريب الجنود ، وصنع قطع الغيار، والصيانة.وأوضح ، أنّ "أسراب الطائرات الجديدة المعروفة باسم "أنظمة الهجوم المعيارية أحادية الاتجاه"، ستُمكّن القوات الأميركيّة من التدريب والعمل بفعالية أكبر في بيئات قتال حضرية وريفية معقدة". (روسيا اليوم)