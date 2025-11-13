هجوم روسي كبير على كييف.. السكان هرعوا إلى الملاجئ

Advertisement

قال رئيس بلدية إن العاصمة تتعرض لهجوم "ضخم"، مؤكّدًا عبر "تيلغرام" أن "قوات الدفاع الجوي تعمل في كييف" ومتحدثًا عن "هجوم واسع النطاق على العاصمة". وأشار إلى إصابة شخصين في شرقي المدينة.وأفاد مراسلو "فرانس برس" بسماع انفجارات قوية في ، مع رصد وهي تتصدى لمسيّرات وصواريخ. واندلع حريق على سطح مبنى سكني من خمسة طوابق في ، كما سُجلت طلبات للمساعدة الطبية في منطقتي ديسنيانسكي وشيفتشينكيفسكي. واندلع حريق آخر في مبنى سكني بمنطقة بوديلسكي.وخلال الأشهر الأخيرة، صعّدت هجماتها على كييف، مستهدفة منشآت الطاقة وأنظمة السكك الحديد ومناطق سكنية. (العين)