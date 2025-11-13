Advertisement

عربي-دولي

هجوم روسي كبير على كييف.. السكان هرعوا إلى الملاجئ

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:10
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم "ضخم"، مؤكّدًا عبر "تيلغرام" أن "قوات الدفاع الجوي تعمل في كييف" ومتحدثًا عن "هجوم واسع النطاق على العاصمة". وأشار إلى إصابة شخصين في منطقة دنيبروفسكي شرقي المدينة.
وأفاد مراسلو "فرانس برس" بسماع انفجارات قوية في وسط كييف، مع رصد أنظمة الدفاع الجوي وهي تتصدى لمسيّرات وصواريخ. واندلع حريق على سطح مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة سولوميانسكي، كما سُجلت طلبات للمساعدة الطبية في منطقتي ديسنيانسكي وشيفتشينكيفسكي. واندلع حريق آخر في مبنى سكني بمنطقة بوديلسكي.

وخلال الأشهر الأخيرة، صعّدت موسكو هجماتها على كييف، مستهدفة منشآت الطاقة وأنظمة السكك الحديد ومناطق سكنية. (العين)
