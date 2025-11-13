موسكو تنافس واشنطن في مجلس الأمن.. مسودة روسية موازية لقرار غزة

Advertisement

وبحسب مذكرة بعثة روسيا في الأمم المتحدة إلى أعضاء المجلس، فإن مشروع "مستوحى من مشروع القرار الأميركي"، غير أنه يهدف إلى صياغة "نهج متوازن ومقبول وموحّد" لوقف مستدام للأعمال القتالية. وتطلب المسودة الروسية من تحديد خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، من دون الإشارة إلى "مجلس السلام" الذي اقترحته الولايات المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية.في المقابل، حثّت البعثة الأميركية على المضي قدمًا لإقرار النص الأمريكي، محذّرة من أن "محاولات زرع الشقاق الآن، فيما يجري التفاوض على القرار، لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها على في غزة"، مع التشديد على أن "وقف إطلاق النار هش" وأن اتحاد المجلس ضروري لتحقيق "السلام الذي تشتد الحاجة إليه". (العين)