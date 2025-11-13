20
عربي-دولي
موسكو تنافس واشنطن في مجلس الأمن.. مسودة روسية موازية لقرار غزة
Lebanon 24
13-11-2025
|
23:17
A-
A+
دخلت
روسيا
على خطّ هدنة غزة باقتراح مسودة مشروع قرار في
الأمم المتحدة
، في تحدٍ لجهود
الولايات المتحدة
التي توزّع نصًا يدعم خطة الرئيس
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب. وكانت
واشنطن
قد قدّمت مشروعها رسميًا لأعضاء المجلس الخمسة عشر الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه يحظى بدعم إقليمي، وأنه يمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.
وبحسب مذكرة بعثة روسيا في الأمم المتحدة إلى أعضاء المجلس، فإن مشروع
موسكو
"مستوحى من مشروع القرار الأميركي"، غير أنه يهدف إلى صياغة "نهج متوازن ومقبول وموحّد" لوقف مستدام للأعمال القتالية. وتطلب المسودة الروسية من
الأمين العام للأمم المتحدة
تحديد خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، من دون الإشارة إلى "مجلس السلام" الذي اقترحته الولايات المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية.
في المقابل، حثّت البعثة الأميركية
مجلس الأمن
على المضي قدمًا لإقرار النص الأمريكي، محذّرة من أن "محاولات زرع الشقاق الآن، فيما يجري التفاوض على القرار، لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها على
الفلسطينيين
في غزة"، مع التشديد على أن "وقف إطلاق النار هش" وأن اتحاد المجلس ضروري لتحقيق "السلام الذي تشتد الحاجة إليه". (العين)
