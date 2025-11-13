فرنسا تطور ترسانتها النووية بإدخال صاروخ جديد.. والتخطيط لجيل رابع

Advertisement

أعلنت إدخال النسخة المطوَّرة من صاروخ "إيه إس إم بي إيه – آر" (ASMPA-R) إلى الخدمة ضمن مكوّن الردع البحري، بعد تنفيذ تجربة الإطلاق الثانية من مقاتلة "رافال" تابعة للبحرية. وقالت الوزارة إن الإطلاق جاء "بعد توقيع وشؤون المحاربين القدامى وثيقة إدخال الصاروخ إلى الخدمة التشغيلية في 10 تشرين الثاني الجاري ضمن القوات الجوية–البحرية النووية التابعة للبحرية".وتخطط لتطوير صاروخ نووي من الجيل الرابع "إيه إس إن 4 جي" (ASN4G) وصاروخ باليستي جديد "إم 51.4" (M51.4) بحلول عام 2035. وفي نهاية تشرين الأول الماضي، ذكرت أن قوات الردع النووي البحري تمتلك حاليًا 3 نسخ من صاروخ "إم 51"، دخل أولها الخدمة عام 2010، فيما وقّعت للتسلّح في آب اتفاقًا مع شركة "أريان غروب" لتطوير وإنتاج النسخة الرابعة.وفي يلول، أفادت قناة "بي إف " بأن "أريان غروب" ستطوّر نسخة جديدة من الصاروخ الباليستي الإستراتيجي "إم 51"، تتجاوز كتلتها 50 طنًا ويبلغ طولها 12 مترًا. ووفق الشركة، ينتمي الصاروخ إلى فئة "البحر–الأرض"، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يزيد على 2000 كيلومتر، فيما تبلغ سرعته عند دخول الغلاف الجوي 20 ماخ. (العين)