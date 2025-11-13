Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تطور ترسانتها النووية بإدخال صاروخ جديد.. والتخطيط لجيل رابع

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:45
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية إدخال النسخة المطوَّرة من صاروخ "إيه إس إم بي إيه – آر" (ASMPA-R) إلى الخدمة ضمن مكوّن الردع النووي البحري، بعد تنفيذ تجربة الإطلاق الثانية من مقاتلة "رافال" تابعة للبحرية. وقالت الوزارة إن الإطلاق جاء "بعد توقيع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى وثيقة إدخال الصاروخ إلى الخدمة التشغيلية في 10 تشرين الثاني الجاري ضمن القوات الجوية–البحرية النووية التابعة للبحرية".
وتخطط فرنسا لتطوير صاروخ نووي من الجيل الرابع "إيه إس إن 4 جي" (ASN4G) وصاروخ باليستي جديد "إم 51.4" (M51.4) بحلول عام 2035. وفي نهاية  تشرين الأول الماضي، ذكرت وزارة الدفاع أن قوات الردع النووي البحري تمتلك حاليًا 3 نسخ من صاروخ "إم 51"، دخل أولها الخدمة عام 2010، فيما وقّعت المديرية العامة للتسلّح في آب اتفاقًا مع شركة "أريان غروب" لتطوير وإنتاج النسخة الرابعة.

وفي يلول، أفادت قناة "بي إف إم تي في" بأن "أريان غروب" ستطوّر نسخة جديدة من الصاروخ الباليستي الإستراتيجي "إم 51"، تتجاوز كتلتها 50 طنًا ويبلغ طولها 12 مترًا. ووفق الشركة، ينتمي الصاروخ إلى فئة "البحر–الأرض"، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يزيد على 2000 كيلومتر، فيما تبلغ سرعته عند دخول الغلاف الجوي 20 ماخ. (العين)
