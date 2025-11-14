Advertisement

عربي-دولي

مدبرة من الاستخبارات الأوكرانية.. إحباط عملية اغتيال مسؤول روسي في موسكو

Lebanon 24
14-11-2025 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1442032-638987017275068874.webp
Doc-P-1442032-638987017275068874.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، أنها نجحت في إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف مسؤولًا روسيًا بارزًا داخل إحدى مقابر العاصمة موسكو، في عملية قالت إنها مدبّرة من قبل الاستخبارات الأوكرانية.
Advertisement

وأوضح بيان الهيئة أن الجانب الأوكراني قام بتجنيد عدة أشخاص لتنفيذ العملية، من بينهم مهاجر غير قانوني من إحدى دول آسيا الوسطى، إضافة إلى روسيَّين لهما سوابق جنائية ويعانيان من إدمان المخدرات، وقد جرى اعتقالهم جميعًا في موسكو.
مواضيع ذات صلة
هيئة الأمن الفيدرالية الروسية: الاستخبارات الأوكرانية جندت 4 أشخاص للتخطيط لمحاولة اغتيال مسؤول روسي
lebanon 24
14/11/2025 10:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط محاولة اغتيال مسؤول إسرائيلي رفيع!
lebanon 24
14/11/2025 10:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: موسكو ستعتبر إمداد أوكرانيا المحتمل بصواريخ توماهوك خطوة عدائية
lebanon 24
14/11/2025 10:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الروسية تعلن إحباط هجوم في منطقة موسكو
lebanon 24
14/11/2025 10:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الفيدرالية الروسية

الأوكرانية

الفيدرالي

موسكو

الروس

فيدرا

آسيا

رالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:12 | 2025-11-14
03:07 | 2025-11-14
03:00 | 2025-11-14
02:44 | 2025-11-14
02:42 | 2025-11-14
02:38 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24