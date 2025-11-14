مدبرة من الاستخبارات الأوكرانية.. إحباط عملية اغتيال مسؤول روسي في موسكو

Advertisement

أعلنت هيئة الأمن ، اليوم الجمعة، أنها نجحت في إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف مسؤولًا روسيًا بارزًا داخل إحدى مقابر العاصمة ، في عملية قالت إنها مدبّرة من قبل الاستخبارات .وأوضح بيان الهيئة أن الجانب الأوكراني قام بتجنيد عدة أشخاص لتنفيذ العملية، من بينهم مهاجر غير قانوني من إحدى دول الوسطى، إضافة إلى روسيَّين لهما سوابق جنائية ويعانيان من إدمان المخدرات، وقد جرى اعتقالهم جميعًا في موسكو.