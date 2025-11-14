استطلاع: 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفواً

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "لازار" (خاص) ونشرته صحيفة "معاريف" ، أن 44 بالمئة من الإسرائيليين عارضوا منح رئيس الوزراء عفواً من تهم الفساد الموجهة إليه بناءً على طلب الرئيس الأميركي ، فيما أيد 39 بالمئة ذلك، وقال 17 بالمئة إنهم لا يملكون إجابة محددة.

وحسب الاستطلاع أيد 67 بالمئة من المستطلعين إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 تشرين أول 2023 يعينها رئيس المحكمة ، فيما عارض 23 بالمئة ذلك، وقال 10 بالمئة إنهم لا يعرفون.

وعلى صعيد آخر اعتبر 51 بالمئة، وفق ذات الاستطلاع، أن التواجد العسكري الأجنبي في سيضر بقدرة الجيش على التعامل مع التهديدات الأمنية منه، فيما قال 24 بالمئة إنه لن يضر و25 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.

وعلى صعيد ثالث أظهر الاستطلاع، أنه لو جرت انتخابات اليوم ستحصل الإسرائيلية على 62 من مقاعد الكنيست (البرلمان)، فيما تحصل الأحزاب الداعمة لنتنياهو على 48 مقعدا، ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد. (العربية)



