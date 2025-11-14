18
عربي-دولي
استطلاع: 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفواً
Lebanon 24
14-11-2025
|
05:27
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "لازار" (خاص) ونشرته صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
، أن 44 بالمئة من الإسرائيليين عارضوا منح رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
عفواً من تهم الفساد الموجهة إليه بناءً على طلب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، فيما أيد 39 بالمئة ذلك، وقال 17 بالمئة إنهم لا يملكون إجابة محددة.
وحسب الاستطلاع أيد 67 بالمئة من المستطلعين إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 تشرين أول 2023 يعينها رئيس المحكمة
العليا
، فيما عارض 23 بالمئة ذلك، وقال 10 بالمئة إنهم لا يعرفون.
وعلى صعيد آخر اعتبر 51 بالمئة، وفق ذات الاستطلاع، أن التواجد العسكري الأجنبي في
قطاع غزة
سيضر بقدرة الجيش
الإسرائيلي
على التعامل مع التهديدات الأمنية
القادمة
منه، فيما قال 24 بالمئة إنه لن يضر و25 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.
وعلى صعيد ثالث أظهر الاستطلاع، أنه لو جرت انتخابات اليوم ستحصل
المعارضة
الإسرائيلية على 62 من مقاعد الكنيست (البرلمان)، فيما تحصل الأحزاب الداعمة لنتنياهو على 48 مقعدا، ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد. (العربية)
