عربي-دولي

طفلٌ يُفاجىء ترامب ويسأله: ما إسمك؟... وهكذا كانت ردّة فعل الرئيس الأميركيّ

Lebanon 24
14-11-2025 | 07:12
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للقاء الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بمجموعة من الأطفال في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز برامج رعاية الأطفال الذين لا يستطيعون العيش مع أسرهم بسبب الإهمال أو العنف أو الظروف الأسرية الصعبة داخل الولايات المتحدة.
وفي الفيديو، ظهر ترامب وهو يُقدّم الهدايا للأطفال، وعمد أحدهم إلى سؤال ترامب: "ما اسمك؟"، فابتسم الرئيس الأميركيّ وأجاب: "اسمي دونالد".
 
 
