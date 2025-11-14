طفلٌ يُفاجىء ترامب ويسأله: ما إسمك؟... وهكذا كانت ردّة فعل الرئيس الأميركيّ

Advertisement

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للقاء الرئيس الأميركيّ بمجموعة من الأطفال في في ، بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز برامج رعاية الأطفال الذين لا يستطيعون العيش مع أسرهم بسبب الإهمال أو العنف أو الظروف الأسرية الصعبة داخل .وفي الفيديو، ظهر وهو يُقدّم الهدايا للأطفال، وعمد أحدهم إلى سؤال ترامب: "ما اسمك؟"، فابتسم الرئيس الأميركيّ وأجاب: "اسمي ".