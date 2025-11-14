Advertisement

عربي-دولي

إيران اختبرت مُحرّكاً جديداً لطائرة "شاهد 161" علناً.. ماذا يعني ذلك؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1442236-638987325892968245.png
Doc-P-1442236-638987325892968245.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أجرت بشكل علنيّ، اختباراً لمحرك الطائرة المسيّرة الشبحية "شاهد 161" خلال معرض في طهران، في خطوة تعكس رغبة إيران في وضع المسيّرات في صميم استراتيجيات الردع الإيرانية، خصوصاً بعد حرب الـ12 يوما مع إسرائيل في حزيران الماضي.
Advertisement

بحسب موقع "أرمي ريكوكنيشن" المتخصص في الأخبار العسكرية، فإن إجراء هذا الاختبار "يعكس استخدام إيران للعروض العلنية للإشارة إلى تقدمها في أنظمة الطائرات المسيّرة".

وأوضح أن "هذا الاختبار يسلط الضوء على مكانة المسيّرات في منظومة الردع الإيرانية، بعد أشهر من الاستخدام المكثف لها إلى جانب الصواريخ البالستية خلال حرب الـ12 يوما".

كما يمنح هذا الحدث المراقبين الدوليين والإقليميين نافذة نادرة للاطلاع على تطور صناعة المسيّرات في إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، وفقا للمصدر.

وتُعدّ "شاهد 161" طائرة مسيّرة صغيرة مشتقة من نظيرتها الأميركية "آر كيو 170 سنتينال" التي استولت عليها إيران عام 2011.

ويبلغ طولها 1.9 متر وعرض جناحيها 5.1 متر، وتعمل بمحرك نفاث صغير، يمكنها من التحليق بسرعة قصوى تتراوح بين 300 و350 كيلومتر في الساعة.

ويصل وزنها عند الإقلاع إلى 170 كيلوغراما مع قدرة على حمل بين 40 و50 كيلوغراما، ويمكنها التحليق بقنبلتين موجهتين، أو أجهزة تصوير ومراقبة.

وتتيح هذه المواصفات للطائرة أن تكون إما منصة استطلاع شبحية، أو سلاحا متجولا ضد أهداف عالية القيمة عند تزويدها برأس حربيّ. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
سوريا "تصحّح مسارها".. ماذا يعني ذلك لـ"حزب الله"؟
lebanon 24
14/11/2025 18:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني إعلان ترامب إستئناف "الاختبارات النووية"؟
lebanon 24
14/11/2025 18:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومة جديدة.. ماذا يعني اللون الأبيض ضمن منفذ الـ"USB"؟
lebanon 24
14/11/2025 18:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: التصميم الأميركي على مبدأ "صفر تخصيب" يعني "لا اتفاق"
lebanon 24
14/11/2025 18:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

طهران

أخبار

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-11-14
10:45 | 2025-11-14
10:42 | 2025-11-14
10:30 | 2025-11-14
10:24 | 2025-11-14
10:12 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24