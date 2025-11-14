الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ77

Advertisement

يحتفل الملك البالغ من العمر 77 عامًا، بعيد ميلاده هذا العام في وقت يحقق فيه نجاحات بارزة على الصعيد الدبلوماسي، رغم استمرار العائلية في خطف الأضواء، وعلى رأسها أزمة الأمير أندرو وإبعاده عن الحياة العامة بسبب علاقاته السابقة مع المدان إبستين.وقالت الكاتبة الملكية إن عهد تشارلز "كان انتصارًا غير متوقع"، مشيرة إلى أن التوقعات المنخفضة ساعدت في إبراز أدائه على ، ليظهر "كرجل دولة بارع". (ارم نيوز)