عربي-دولي

الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ77

Lebanon 24
14-11-2025 | 09:45
يحتفل الملك تشارلز البالغ من العمر 77 عامًا، بعيد ميلاده هذا العام في وقت يحقق فيه نجاحات بارزة على الصعيد الدبلوماسي، رغم استمرار القضايا العائلية في خطف الأضواء، وعلى رأسها أزمة الأمير أندرو وإبعاده عن الحياة العامة بسبب علاقاته السابقة مع المدان جيفري إبستين.
وقالت الكاتبة الملكية تينا براون إن عهد تشارلز "كان انتصارًا غير متوقع"، مشيرة إلى أن التوقعات المنخفضة ساعدت في إبراز أدائه على الساحة الدولية، ليظهر "كرجل دولة بارع". (ارم نيوز)
 
 
