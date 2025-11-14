بسبب دجاجة... حادث سير غريب في دولة عربيّة!



وقال مصدر محلي إن سائق مركبة كان يسير بسرعة معتدلة الداخلي للقرية، قبل أن تباغته دجاجة خرجت بشكل مفاجئ من أحد الأزقة محاولة عبور الشارع. شهدت قرية في قضاء الحويجة جنوب غربي حادث سير غير مألوف بعدما انتهت محاولة تفادي دجاجة صغيرة بتضرر سيارة وارتطامها بسياج أحد المنازل.وقال مصدر محلي إن سائق مركبة كان يسير بسرعة معتدلة الداخلي للقرية، قبل أن تباغته دجاجة خرجت بشكل مفاجئ من أحد الأزقة محاولة عبور الشارع.

وأضاف أن السائق انحرف سريعا لتجنب دهسها، إلا أن المناورة المفاجئة أفقدته السيطرة على المركبة.



وبحسب المصدر انحرفت السيارة نحو يمين الطريق واصطدمت بسياج منزل، ما أدى إلى انهيار جزء منه وتعرض مقدمة المركبة لأضرار كبيرة، دون تسجيل أي إصابات للسائق أو سكان المنزل، في حين نفقت الدجاجة. (روسيا اليوم)