Advertisement

عربي-دولي

مسؤول في الخارجية الأميركية: ترامب يريد السلام في السودان

Lebanon 24
14-11-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1442395-638987841408648538.jpg
Doc-P-1442395-638987841408648538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية ان واشنطن تعمل مع الشركاء الدوليين لزيادة الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان، لدفعها نحو محادثات تهدف إلى وقف دائم للقتال.
Advertisement

وأضاف المسؤول لـ "سكاي نيوز" أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد السلام في السودان".

وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان".

وتابع قائلا: "لا الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع قدما أي مؤشرات جدية على الاستعداد لتحقيق سلام حقيقي في هذا الوقت".

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد رفض السلطة القائمة في بورتسودان أي هدنة أو اتفاق لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، وأعلن التعبئة العامة طالبا من جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح المشاركة في القتال.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا حول الوضع في السودان، أدان فيه الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع منذ اندلاع الحرب، مؤكدا أن ما يجري يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية، بحسب ما قاله حقوقيون.

وأفاد مندوب دولة الإمارات في جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الفاشر، جمال المشرخ، أمس الجمعة، بأن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية.

وأوضح المشرخ في كلمته أن البيان المشترك للمجموعة "الرباعية الدولية": "يوفر خارطة طريق نهائية لإنهاء هذا الصراع من خلال هدنة إنسانية تؤدي فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين".
مواضيع ذات صلة
مسؤول رفيع في الخارجية الاميركية: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد السلام في السودان
lebanon 24
15/11/2025 10:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: تصريحات روبيو رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان
lebanon 24
15/11/2025 10:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين أميركيين: ترامب يريد من أوروبا زيادة الضغط على روسيا
lebanon 24
15/11/2025 10:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لأكسيوس: ترامب يأمل أن يؤدي اتفاق غزة لاستئناف عملية السلام
lebanon 24
15/11/2025 10:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

دولة الإمارات

دونالد ترامب

عبد الفتاح

قائد الجيش

سكاي نيوز

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:19 | 2025-11-15
03:15 | 2025-11-15
02:53 | 2025-11-15
02:50 | 2025-11-15
02:42 | 2025-11-15
02:26 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24