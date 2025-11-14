مسؤول في الخارجية الأميركية: ترامب يريد السلام في السودان

Advertisement

أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية ان تعمل مع الشركاء الدوليين لزيادة الضغط على الأطراف المتحاربة في ، لدفعها نحو محادثات تهدف إلى وقف دائم للقتال.وأضاف المسؤول لـ " " أن "الرئيس الأميركي يريد السلام في السودان".وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان".وتابع قائلا: "لا الجيش السوداني ولا قدما أي مؤشرات جدية على الاستعداد لتحقيق سلام حقيقي في هذا الوقت".وكان السوداني البرهان، قد أكد رفض السلطة القائمة في بورتسودان أي هدنة أو اتفاق لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، وأعلن التعبئة العامة طالبا من جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح المشاركة في القتال.وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا حول الوضع في السودان، أدان فيه الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع منذ اندلاع الحرب، مؤكدا أن ما يجري يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية، بحسب ما قاله حقوقيون.وأفاد مندوب في جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الفاشر، جمال المشرخ، أمس الجمعة، بأن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية.وأوضح المشرخ في كلمته أن البيان المشترك للمجموعة "الرباعية الدولية": "يوفر خارطة طريق نهائية لإنهاء هذا الصراع من خلال هدنة إنسانية تؤدي فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين".