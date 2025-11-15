20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بغالبية 13 صوتا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.. مجلس الأمن يدعو لمنع هجمات الحوثيين "العابرة للحدود"
Lebanon 24
15-11-2025
|
00:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
أمس الجمعة بوضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها المتمردون الحوثيون، وشدّد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة.
Advertisement
وأدان القرار
الرامي
إلى تجديد
العقوبات
بشدة "الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيون، ودعا إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية".
وتم تبنّي النص بغالبية 13 صوتا مع امتناع
روسيا
والصين عن التصويت، وهو يجدّد لمدة عام حتى 14 تشرين الثاني العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) والتي تستهدف حاليا نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.
ويشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ بالستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في
البحر الأحمر
.
ويدعو القرار أيضا
الدول الأعضاء
إلى "زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برا وبحرا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيين.
مواضيع ذات صلة
الجزائر تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية
Lebanon 24
الجزائر تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية
15/11/2025 10:26:00
15/11/2025 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: باكستان طالبت أفغانستان بضمانات مكتوبة للحد من الهجمات العابرة للحدود
Lebanon 24
العربية: باكستان طالبت أفغانستان بضمانات مكتوبة للحد من الهجمات العابرة للحدود
15/11/2025 10:26:00
15/11/2025 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصادر دبلوماسية: روسيا والصين تطلبان من مجلس الأمن التصويت الجمعة على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران 6 أشهر
Lebanon 24
رويترز عن مصادر دبلوماسية: روسيا والصين تطلبان من مجلس الأمن التصويت الجمعة على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران 6 أشهر
15/11/2025 10:26:00
15/11/2025 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويطالب بوقفها فورا
Lebanon 24
مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويطالب بوقفها فورا
15/11/2025 10:26:00
15/11/2025 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
الدول الأعضاء
البحر الأحمر
مجلس الأمن
العقوبات
الرامي
الحوثي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى
03:19 | 2025-11-15
15/11/2025 03:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
03:15 | 2025-11-15
15/11/2025 03:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غموض بشأن قرار ترامب تجاه فنزويلا
Lebanon 24
غموض بشأن قرار ترامب تجاه فنزويلا
02:53 | 2025-11-15
15/11/2025 02:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
Lebanon 24
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
02:50 | 2025-11-15
15/11/2025 02:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك طاحنة بالجبهات بين روسيا وأوكرانيا.. وحرب المسيرات مستمرة
Lebanon 24
معارك طاحنة بالجبهات بين روسيا وأوكرانيا.. وحرب المسيرات مستمرة
02:42 | 2025-11-15
15/11/2025 02:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
09:23 | 2025-11-14
14/11/2025 09:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
08:25 | 2025-11-14
14/11/2025 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:19 | 2025-11-15
شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى
03:15 | 2025-11-15
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
02:53 | 2025-11-15
غموض بشأن قرار ترامب تجاه فنزويلا
02:50 | 2025-11-15
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
02:42 | 2025-11-15
معارك طاحنة بالجبهات بين روسيا وأوكرانيا.. وحرب المسيرات مستمرة
02:26 | 2025-11-15
"خطة سرية" لإنقاذ نتنياهو في حال خسارته الانتخابات.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24