عربي-دولي

المندوب الأميركي: مشروع القرار سيمكن الفلسطينيين من حكم غزة

Lebanon 24
15-11-2025 | 01:05
حث المندوب الأميركي مايك والتز مجلس الأمن على تبني خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكداً أن مشروع القرار الأميركي هو تجديد لالتزام واشنطن بالسلام. ويصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وفي مقال نشره والتز في "واشنطن بوست" Washington Post، تطرق فيه لمشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة في مجلس الأمن، أشار والتز كذلك إلى أن مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس حماس من حكم غزة.

وحول عمل مجلس السلام في غزة، أكد المندوب الأميركي أن الفترة ستكون انتقالية وأن المجلس المقترح سيكون حجر الزاوية في إعادة الإعمار.
كما سيؤدي المجلس المقترح بمشروع القرار أعماله أثناء تنفيذ السلطة لالتزاماتها بالإصلاح وسيدعم لجنة تكنوقراط فلسطينية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24