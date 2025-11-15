المندوب الأميركي: مشروع القرار سيمكن الفلسطينيين من حكم غزة

حث المندوب الأميركي مايك والتز على تبني خطة للسلام في غزة، مؤكداً أن مشروع القرار الأميركي هو تجديد لالتزام بالسلام. ويصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة للسلام في غزة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وفي مقال نشره والتز في " " Washington Post، تطرق فيه لمشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة في مجلس الأمن، أشار والتز كذلك إلى أن مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس من حكم غزة.



وحول عمل مجلس السلام في غزة، أكد المندوب الأميركي أن الفترة ستكون انتقالية وأن المجلس المقترح سيكون في .

كما سيؤدي المجلس المقترح بمشروع القرار أعماله أثناء تنفيذ السلطة لالتزاماتها بالإصلاح وسيدعم لجنة تكنوقراط فلسطينية.