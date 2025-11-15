20
عربي-دولي
معارك طاحنة بالجبهات بين روسيا وأوكرانيا.. وحرب المسيرات مستمرة
Lebanon 24
15-11-2025
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشتعل جبهات القتال بين
روسيا
وأوكرانيا، اليوم السبت، فيما تتواصل "المعارك الطاحنة" بين الجيشين، وتضيء السماء حرب المسيرات بين الطرفين المتحاربين منذ فبراير (شباط) 2022.
وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 64 مسيرة أوكرانية في أجواء
جمهورية
تتارستان ومقاطعات ريازان وروستوف وتامبوف وفورونيغ وبيلغورود وساراتوف وليبيتسك وتولا وسامارا.
يأتي ذلك بعد أن أسفر هجوم روسي كبير على مناطق سكنية في أنحاء كييف خلال الليل عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في مبنى واحد، في وقت تشهد العاصمة
الأوكرانية
انقطاعاً للتيار الكهربائي، وفي حين أعلنت
موسكو
أنها دمرت أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها.
وشهدت
أوكرانيا
هجمات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة على شبكات الكهرباء ومرافق
الغاز
وخطوط السكك الحديد، ما أثار مخاوف من شتاء قاسٍ.
وكان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قال مؤخراً إن الوحدات الأوكرانية تخوض "معارك طاحنة" لصد الهجمات الروسية.
وقال الرئيس
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "روسيا تواصل ترهيب المدن الأوكرانية.. والأهداف الرئيسية لروسيا الليلة الماضية كانت مناطق سكنية في كييف ومنشآت طاقة".
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع
وقال الرئيس
الأوكرانية
أوكرانيا
جمهورية
الرئيسي
مسيرات
تابع
