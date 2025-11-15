معارك طاحنة بالجبهات بين روسيا وأوكرانيا.. وحرب المسيرات مستمرة

Advertisement

تشتعل جبهات القتال بين وأوكرانيا، اليوم السبت، فيما تتواصل "المعارك الطاحنة" بين الجيشين، وتضيء السماء حرب المسيرات بين الطرفين المتحاربين منذ فبراير (شباط) 2022.وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 64 مسيرة أوكرانية في أجواء تتارستان ومقاطعات ريازان وروستوف وتامبوف وفورونيغ وبيلغورود وساراتوف وليبيتسك وتولا وسامارا.يأتي ذلك بعد أن أسفر هجوم روسي كبير على مناطق سكنية في أنحاء كييف خلال الليل عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في مبنى واحد، في وقت تشهد العاصمة انقطاعاً للتيار الكهربائي، وفي حين أعلنت أنها دمرت أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها.