بسبب "فضيحة إبستين".. ترامب يسعى لتحويل الإنتباه إلى بيل كلينتون!

Advertisement

يسعى الرئيس الأميركي ، الذي يتعرض لضغوط هائلة بسبب فضيحة رجل الأعمال الراحل إبستين المدان بجرائم جنسية لتحويل الانتباه إلى الرئيس الأسبق .فقد أعلنت وزيرة العدل الأميركية على موقع (إكس) أمس الجمعة أن بدأت التحقيقات، استجابة لطلب بهذا الشأن من فيما يتعلق بكلينتون.وكتبت بوندي دون تقديم معلومات محددة: "كما هو الحال مع جميع الأمور، ستتابع الوزارة هذا الأمر بشكل عاجل ونزيه لتقديم إجابات للشعب الأميركي".وكان ترامب قد طلب في وقت سابق عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن تقوم بوندي ووزارة العدل بالتحقيق في اتصالات وعلاقات إبستين، بما في ذلك علاقته مع الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة للكشف عن جميع السجلات المتعلقة بقضية إبستين.وكان تلك السجلات أحد وعوده ، لكن منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي، لم يحدث شيء.ومن المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب بشأن السجلات الأسبوع المقبل، على الرغم من أن اليوم المحدد لا يزال غير واضح.