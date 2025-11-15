Advertisement

عربي-دولي

استهدف الجيش.. كمين لـ"داعش" شمال شرقي نيجيريا

Lebanon 24
15-11-2025 | 11:42
قُتل أربعة عناصر من قوات الأمن النيجيرية في كمين تبنّاه تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا (إيسواب) قرب قرية واجيركو بمنطقة دامبوا في ولاية بورنو، وفق مصدر عسكري وتقرير أممي متداول لدى وكالات إنسانية.
وقال مسؤول عسكري لـ"فرانس برس" طالبًا عدم كشف هويته: "فقدنا جنديين وعضوين في قوة المهام المشتركة المدنية بكمين نصبه إرهابيو داعش قرابة الساعة 16:30 أمس"، مؤكّدًا وقوع "تبادل لإطلاق النار". وأوضح المصدران أن مقاتلي التنظيم أطلقوا نيران أسلحة ثقيلة على قافلة من الدراجات النارية تضم جنودًا وأفراد "الدفاع الذاتي" وصيادين محليين، كما استولى المهاجمون على 17 دراجة نارية. وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى فقدان عدد من الجنود.

الهجوم يأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف قوات الأمن في شمال شرق البلاد، حيث يتنافس "إيسواب" وبوكو حرام على النفوذ حول بحيرة تشاد. (العين)  

 
 
