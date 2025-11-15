Advertisement

وقال مسؤول عسكري لـ"فرانس برس" طالبًا عدم كشف هويته: "فقدنا جنديين وعضوين في قوة المهام المشتركة المدنية بكمين نصبه إرهابيو داعش قرابة الساعة 16:30 أمس"، مؤكّدًا وقوع " ". وأوضح المصدران أن مقاتلي التنظيم أطلقوا نيران أسلحة ثقيلة على قافلة من الدراجات النارية تضم جنودًا وأفراد "الدفاع الذاتي" وصيادين محليين، كما استولى المهاجمون على 17 دراجة نارية. وأشار تقرير إلى فقدان عدد من الجنود.الهجوم يأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف قوات الأمن في البلاد، حيث يتنافس "إيسواب" وبوكو حرام على النفوذ حول بحيرة . (العين)