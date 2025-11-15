18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استهدف الجيش.. كمين لـ"داعش" شمال شرقي نيجيريا
Lebanon 24
15-11-2025
|
11:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل أربعة عناصر من
قوات الأمن
النيجيرية
في كمين تبنّاه تنظيم "داعش" في
غرب أفريقيا
(إيسواب) قرب قرية واجيركو بمنطقة دامبوا في
ولاية بورنو
، وفق مصدر عسكري وتقرير أممي متداول لدى وكالات إنسانية.
Advertisement
وقال مسؤول عسكري لـ"فرانس برس" طالبًا عدم كشف هويته: "فقدنا جنديين وعضوين في قوة المهام المشتركة المدنية بكمين نصبه إرهابيو داعش قرابة الساعة 16:30 أمس"، مؤكّدًا وقوع "
تبادل لإطلاق النار
". وأوضح المصدران أن مقاتلي التنظيم أطلقوا نيران أسلحة ثقيلة على قافلة من الدراجات النارية تضم جنودًا وأفراد "الدفاع الذاتي" وصيادين محليين، كما استولى المهاجمون على 17 دراجة نارية. وأشار تقرير
الأمم المتحدة
إلى فقدان عدد من الجنود.
الهجوم يأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف قوات الأمن في
شمال شرق
البلاد، حيث يتنافس "إيسواب" وبوكو حرام على النفوذ حول بحيرة
تشاد
. (العين)
مواضيع ذات صلة
عن "كمين الدامور".. بيانٌ من الجيش
Lebanon 24
عن "كمين الدامور".. بيانٌ من الجيش
15/11/2025 22:42:09
15/11/2025 22:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"رويترز": الجيش استهدف سفينة تنقل مخدرات بالمحيط الهادئ
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"رويترز": الجيش استهدف سفينة تنقل مخدرات بالمحيط الهادئ
15/11/2025 22:42:09
15/11/2025 22:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف المبنى المهدَّد في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ لم ينفجر
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف المبنى المهدَّد في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ لم ينفجر
15/11/2025 22:42:09
15/11/2025 22:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وشرق مدينة غزة
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وشرق مدينة غزة
15/11/2025 22:42:09
15/11/2025 22:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل لإطلاق النار
الأمم المتحدة
غرب أفريقيا
ولاية بورنو
قوات الأمن
النيجيرية
شمال شرق
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية
Lebanon 24
إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية
15:25 | 2025-11-15
15/11/2025 03:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إعصار يضرب ألبوفيرا البرتغالية.. مصرع بريطانية وإصابة العشرات
Lebanon 24
إعصار يضرب ألبوفيرا البرتغالية.. مصرع بريطانية وإصابة العشرات
15:17 | 2025-11-15
15/11/2025 03:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على مقهى في حمص.. وسقوط قتلى بينهم مختار
Lebanon 24
هجوم على مقهى في حمص.. وسقوط قتلى بينهم مختار
15:04 | 2025-11-15
15/11/2025 03:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا
Lebanon 24
غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا
15:00 | 2025-11-15
15/11/2025 03:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل إسرائيلي في ريف درعا.. وإطلاق نار قرب قرية "معرية"
Lebanon 24
توغل إسرائيلي في ريف درعا.. وإطلاق نار قرب قرية "معرية"
14:57 | 2025-11-15
15/11/2025 02:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:25 | 2025-11-15
إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية
15:17 | 2025-11-15
إعصار يضرب ألبوفيرا البرتغالية.. مصرع بريطانية وإصابة العشرات
15:04 | 2025-11-15
هجوم على مقهى في حمص.. وسقوط قتلى بينهم مختار
15:00 | 2025-11-15
غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا
14:57 | 2025-11-15
توغل إسرائيلي في ريف درعا.. وإطلاق نار قرب قرية "معرية"
14:50 | 2025-11-15
تحرّك غير معلن لـ"MBC" في سوريا… واحتمال افتتاح مكتب جديد قيد الدرس
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 22:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 22:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 22:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24