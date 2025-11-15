18
عربي-دولي
من غزة إلى إيران.. أجندة الأزمات تتصدر محادثة بوتين ونتنياهو
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:29
أعلن الكرملين أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء
إسرائيل
بنيامين نتنياهو، جرى خلالها "تبادل شامل للآراء" حول تطورات
الشرق الأوسط
، ولا سيما الوضع في قطاع غزة في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وشملت المحادثات بحث حالة البرنامج
النووي
الإيراني
، وقضايا تعزيز الاستقرار في
سوريا
. وذكّر بيان الرئاسة الروسية بأن الزعيمين كانا قد تحادثا في السادس من أكتوبر الماضي حول مستجدات المنطقة وتسوية الوضع في غزة. كما تناول الجانبان خطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بشأن التسوية في القطاع، مع تأكيد بوتين موقف
موسكو
من هذا الملف.
وبحسب الكرملين، أعربت
روسيا
وإسرائيل عن اهتمامهما بالبحث عن حلول تفاوضية تتصل بالبرنامج النووي الإيراني. (روسيا اليوم)
