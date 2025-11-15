Advertisement

عربي-دولي

من غزة إلى إيران.. أجندة الأزمات تتصدر محادثة بوتين ونتنياهو

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:29
A-
A+
Doc-P-1442668-638988394831784802.png
Doc-P-1442668-638988394831784802.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، جرى خلالها "تبادل شامل للآراء" حول تطورات الشرق الأوسط، ولا سيما الوضع في قطاع غزة في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
Advertisement

وشملت المحادثات بحث حالة البرنامج النووي الإيراني، وقضايا تعزيز الاستقرار في سوريا. وذكّر بيان الرئاسة الروسية بأن الزعيمين كانا قد تحادثا في السادس من أكتوبر الماضي حول مستجدات المنطقة وتسوية الوضع في غزة. كما تناول الجانبان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التسوية في القطاع، مع تأكيد بوتين موقف موسكو من هذا الملف.

وبحسب الكرملين، أعربت روسيا وإسرائيل عن اهتمامهما بالبحث عن حلول تفاوضية تتصل بالبرنامج النووي الإيراني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
محادثة هاتفية بين بوتين ونتنياهو.. ماذا دار فيها؟
lebanon 24
15/11/2025 22:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا هاتفيا الأوضاع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا
lebanon 24
15/11/2025 22:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بوتين خذلني وملتزمون بحل أزمات غزة وأوكرانيا
lebanon 24
15/11/2025 22:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حالياً في أوكرانيا
lebanon 24
15/11/2025 22:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:25 | 2025-11-15
15:17 | 2025-11-15
15:04 | 2025-11-15
15:00 | 2025-11-15
14:57 | 2025-11-15
14:50 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24