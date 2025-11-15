من غزة إلى إيران.. أجندة الأزمات تتصدر محادثة بوتين ونتنياهو

Advertisement

أعلن الكرملين أن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، جرى خلالها "تبادل شامل للآراء" حول تطورات ، ولا سيما الوضع في قطاع غزة في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.وشملت المحادثات بحث حالة البرنامج ، وقضايا تعزيز الاستقرار في . وذكّر بيان الرئاسة الروسية بأن الزعيمين كانا قد تحادثا في السادس من أكتوبر الماضي حول مستجدات المنطقة وتسوية الوضع في غزة. كما تناول الجانبان خطة الرئيس الأمريكي بشأن التسوية في القطاع، مع تأكيد بوتين موقف من هذا الملف.وبحسب الكرملين، أعربت وإسرائيل عن اهتمامهما بالبحث عن حلول تفاوضية تتصل بالبرنامج النووي الإيراني. (روسيا اليوم)