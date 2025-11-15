أفادت مصادر مطّلعة بأن إدارة محطة الـMBC الفضائية تدرس في المرحلة الحالية إمكان توسيع نشاطها داخل ، وسط مؤشرات أولية على احتمال افتتاح مكتب للمجموعة أو إطلاق مشروع إعلامي جديد، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وبحسب المعلومات، لا يزال الأمر في إطار التحضير الداخلي، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي يتعلق بفتح مكتب أو مباشرة عمل إنتاجي واسع، فيما تلتزم الإدارة سياسة التحفّظ إلى حين حسم التوجّه النهائي.