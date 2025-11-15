17
تحرّك غير معلن لـ"MBC" في سوريا… واحتمال افتتاح مكتب جديد قيد الدرس
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:50
أفادت مصادر مطّلعة بأن إدارة محطة الـMBC الفضائية تدرس في المرحلة الحالية إمكان توسيع نشاطها داخل
سوريا
، وسط مؤشرات أولية على احتمال افتتاح مكتب للمجموعة أو إطلاق مشروع إعلامي جديد، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وبحسب المعلومات، لا يزال الأمر في إطار التحضير الداخلي، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي يتعلق بفتح مكتب أو مباشرة عمل إنتاجي واسع، فيما تلتزم الإدارة سياسة التحفّظ إلى حين حسم التوجّه النهائي.
وتشير المصادر إلى أنّ التحرك الحالي لا يزال غامضاً في تفاصيله، إلا أن المجموعة معروفة بسياستها القائمة على اتخاذ القرارات الكبرى بشكل سريع ومباشر عند اكتمال التحضيرات، ما قد يفتح الباب أمام خطوات مفاجئة تشمل افتتاح مكتب أو إطلاق مشروع إعلامي في أي وقت.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"
