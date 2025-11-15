Advertisement

خاص

تحرّك غير معلن لـ"MBC" في سوريا… واحتمال افتتاح مكتب جديد قيد الدرس

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-11-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1442672-638988402630336203.webp
Doc-P-1442672-638988402630336203.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر مطّلعة بأن إدارة  محطة الـMBC الفضائية تدرس في المرحلة الحالية إمكان توسيع نشاطها داخل سوريا، وسط مؤشرات أولية على احتمال افتتاح مكتب للمجموعة أو إطلاق مشروع إعلامي جديد، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
Advertisement
 
 
وبحسب المعلومات، لا يزال الأمر في إطار التحضير الداخلي، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي يتعلق بفتح مكتب أو مباشرة عمل إنتاجي واسع، فيما تلتزم الإدارة سياسة التحفّظ إلى حين حسم التوجّه النهائي.


وتشير المصادر إلى أنّ التحرك الحالي لا يزال غامضاً في تفاصيله، إلا أن المجموعة معروفة بسياستها القائمة على اتخاذ القرارات الكبرى بشكل سريع ومباشر عند اكتمال التحضيرات، ما قد يفتح الباب أمام خطوات مفاجئة تشمل افتتاح مكتب أو إطلاق مشروع إعلامي في أي وقت.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام: افتتاح مكتب قطر الخيرية ترجمة للعلاقة المتينة بين لبنان وقطر
lebanon 24
16/11/2025 01:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي لـ واللا: سنرد على إيران إذا قامت بأي تحرك غير اعتيادي
lebanon 24
16/11/2025 01:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي يعلن إحباط هجوم إرهابي محتمل في ميشيغان واعتقال عدة أشخاص يعتقد أنهم خططوا لهجوم في أسبوع "الهالوين"
lebanon 24
16/11/2025 01:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
احتمال حضور قوة عسكرية أوروبية بديلاً لـ "اليونيفيل" في الجنوب
lebanon 24
16/11/2025 01:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

مكتب جديد

تاجي

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-11-15
16:47 | 2025-11-15
16:36 | 2025-11-15
16:12 | 2025-11-15
16:05 | 2025-11-15
16:01 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24