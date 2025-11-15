توغل إسرائيلي في ريف درعا.. وإطلاق نار قرب قرية "معرية"

Advertisement

وأوضحت الوكالة أن "دورية تابعة لقوات الإسرائيلي توغلت اليوم في أطراف قرية معرية، الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا".وقال رئيس عابدين ومعرية، موفق محمود، لـ"سانا" إن "الدورية تسللت بشكل مفاجئ لعشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية المحاذية للحدود، وأطلقت النار باتجاه محيط القرية قبل أن تتراجع".وأشار محمود إلى أن التوغل "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مباشرة"، لكنه أكد أنه "أثار حالة من الذعر بين الأهالي".ولفت إلى أن هذه الاعتداءات "ليست الأولى، إذ شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية استفزازات مماثلة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الأهالي يتمتعون بالوعي والتماسك"، وأن هناك "تنسيقا دائما مع الجهات المحلية ولجان الرصد لضمان التعامل مع أي خرق محتمل". (القدس العربي)