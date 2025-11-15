Advertisement

عربي-دولي

توغل إسرائيلي في ريف درعا.. وإطلاق نار قرب قرية "معرية"

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1442676-638988407133852355.png
Doc-P-1442676-638988407133852355.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، السبت، في أطراف قرية "معرية" التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".
Advertisement

وأوضحت الوكالة أن "دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم في أطراف قرية معرية، الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا".

وقال رئيس مجلس بلدية عابدين ومعرية، موفق محمود، لـ"سانا" إن "الدورية تسللت بشكل مفاجئ لعشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية المحاذية للحدود، وأطلقت النار باتجاه محيط القرية قبل أن تتراجع".
وأشار محمود إلى أن التوغل "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مباشرة"، لكنه أكد أنه "أثار حالة من الذعر بين الأهالي".

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات "ليست الأولى، إذ شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية استفزازات مماثلة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الأهالي يتمتعون بالوعي والتماسك"، وأن هناك "تنسيقا دائما مع الجهات المحلية ولجان الرصد لضمان التعامل مع أي خرق محتمل". (القدس العربي)
مواضيع ذات صلة
دورية إسرائيلية تتوغل في قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي (الميادين)
lebanon 24
16/11/2025 01:37:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة عسكرية إسرائيلية تعتقل شابين مدنيين خلال توغلها في قرية معرية بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/11/2025 01:37:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات إسرائيلية تتوغل في قرية "أوفانيا" في ريف القنيطرة جنوبي سوريا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/11/2025 01:37:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر محلية من القنيطرة: دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل قرية المشيرفة في ريف القنيطرة
lebanon 24
16/11/2025 01:37:10 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالة الأنباء

مجلس بلدية

الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

السورية

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-11-15
16:47 | 2025-11-15
16:36 | 2025-11-15
16:12 | 2025-11-15
16:05 | 2025-11-15
16:01 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24