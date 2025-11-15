Advertisement

عربي-دولي

مزاد مثير للجدل في ألمانيا… ووثائق الهولوكوست تتحول إلى "سلعة"

Lebanon 24
15-11-2025 | 16:01
دعت لجنة أوشفيتس الدولية إلى إلغاء مزاد مقرر عقده الاثنين في مدينة نويس غربي ألمانيا، بعد الإعلان عن طرح وثائق شخصية لضحايا الهولوكوست للبيع، واصفة الخطوة بأنها "مسعى معيب وفاقد للحياء".
وقال كريستوف هويبنر، نائب الرئيس التنفيذي للجنة، إن المزاد الذي يتضمن رسائل من معسكرات الاعتقال وبطاقات فهرسة تابعة للغستابو ووثائق لضحايا النازية، سيُنظر إليه من قبل الناجين وأسرهم باعتباره "استغلالًا لمعاناتهم بهدف الربح". وأكد أن هذه المواد ينبغي أن تُعرض في متاحف أو نصب تذكارية، لا أن تتحول إلى سلع تجارية.

وتستعد دار مزادات "فلتسمان" لإطلاق المزاد تحت عنوان "منظومة الإرهاب – الجزء الثاني 1933–1945”، وتشمل المعروضات أيضًا ملصقًا دعائيًا معاديًا لليهود ونجمة يهودية من معسكر بوخنفالد تحمل "آثار استخدام".

وبحسب لجنة أوشفيتس، تحتوي بعض المقتنيات على أسماء ومعلومات شخصية لضحايا الاضطهاد النازي. ولم يصدر أي تعليق من دار المزادات حتى الآن.
 
