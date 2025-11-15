مزاد مثير للجدل في ألمانيا… ووثائق الهولوكوست تتحول إلى "سلعة"

Advertisement

دعت لجنة أوشفيتس الدولية إلى إلغاء مزاد مقرر عقده الاثنين في مدينة نويس غربي ، بعد الإعلان عن طرح وثائق شخصية لضحايا الهولوكوست للبيع، واصفة الخطوة بأنها "مسعى معيب وفاقد للحياء".وقال كريستوف هويبنر، التنفيذي للجنة، إن المزاد الذي يتضمن رسائل من معسكرات الاعتقال وبطاقات فهرسة تابعة للغستابو ووثائق لضحايا ، سيُنظر إليه من قبل الناجين وأسرهم باعتباره "استغلالًا لمعاناتهم بهدف الربح". وأكد أن هذه المواد ينبغي أن تُعرض في متاحف أو نصب تذكارية، لا أن تتحول إلى سلع تجارية.وتستعد دار مزادات "فلتسمان" لإطلاق المزاد تحت عنوان "منظومة الإرهاب – الجزء الثاني 1933–1945”، وتشمل المعروضات أيضًا ملصقًا دعائيًا معاديًا لليهود ونجمة من معسكر تحمل "آثار استخدام".وبحسب لجنة أوشفيتس، تحتوي بعض المقتنيات على أسماء ومعلومات شخصية لضحايا الاضطهاد . ولم يصدر أي تعليق من دار المزادات حتى الآن.