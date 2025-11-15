Advertisement

عربي-دولي

جدل جديد يلاحق ترامب… "توقيع واحد" يُنسخ على 7 قرارات عفو

Lebanon 24
15-11-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1442699-638988451467430893.avif
Doc-P-1442699-638988451467430893.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار ظهور توقيعات متطابقة على أوامر العفو التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل، بعدما لاحظ مستخدمون على مواقع التواصل أن التوقيع نفسه تكرر على عدة قرارات بشكل يثير الشكوك.
Advertisement
مسؤولون في إدارة ترامب سارعوا إلى نفي هذه الشكوك، مؤكدين لوكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس وقّع جميع أوامر العفو يدويًا، وأن ما جرى يعود إلى "خطأ تقني" ناتج عن مشكلات في التوظيف.
 وقال المتحدث باسم وزارة العدل تشاد جيلمارتن إن أحد التوقيعات تم رفعه أكثر من مرة بطريق الخطأ، قبل أن يتم تحديث الموقع وتصحيح الخلل.

المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون أكدت أيضًا أن ترامب وقّع كل أمر من أوامر العفو بخط يده. ويأتي ذلك فيما تشن إدارة ترامب حملة تشكك فيها بصلاحية أوامر العفو التي أصدرها جو بايدن، والتي يُعتقد أن بعضها وُقّع بجهاز توقيع آلي.

الخبير الأميركي توماس فاستريك أوضح أن توقيعين متطابقين تمامًا يُعدّ أمرًا شبه مستحيل في علم فحص الخطوط اليدوية، مشيرًا إلى أن التطابق التام قد يثير شكوكًا تقنية.
 ومع ذلك، يؤكد خبراء قانونيون أن استخدام جهاز توقيع آلي لا يمسّ شرعية قرارات العفو.

وأثار توقيع ترامب السابق على عفو تشانغبنغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ"باينانس"، مزيدًا من الجدل بعدما قال ترامب لاحقًا إنه لا يعرف الرجل، ما فتح باب الأسئلة مجددًا حول آلية تدقيق المستفيدين من أوامر العفو.
 
مواضيع ذات صلة
Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام
lebanon 24
16/11/2025 01:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الإصطناعي يُلاحق "نعيم قاسم"!
lebanon 24
16/11/2025 01:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: على حماس أن توافق على الاتفاق لخلق "شيء رائع لاحقا"
lebanon 24
16/11/2025 01:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
lebanon 24
16/11/2025 01:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزارة العدل

إدارة ترامب

جو بايدن

دونالد

جاكسون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-11-15
16:47 | 2025-11-15
16:36 | 2025-11-15
16:05 | 2025-11-15
16:01 | 2025-11-15
15:50 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24