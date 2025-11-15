جدل جديد يلاحق ترامب… "توقيع واحد" يُنسخ على 7 قرارات عفو

Advertisement

أثار ظهور توقيعات متطابقة على أوامر العفو التي أصدرها الرئيس الأميركي موجة واسعة من الجدل، بعدما لاحظ مستخدمون على مواقع التواصل أن التوقيع نفسه تكرر على عدة قرارات بشكل يثير الشكوك.مسؤولون في سارعوا إلى نفي هذه الشكوك، مؤكدين لوكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس وقّع جميع أوامر العفو يدويًا، وأن ما جرى يعود إلى "خطأ تقني" ناتج عن مشكلات في التوظيف.وقال المتحدث باسم جيلمارتن إن أحد التوقيعات تم رفعه أكثر من مرة بطريق الخطأ، قبل أن يتم تحديث الموقع وتصحيح الخلل.المتحدثة باسم أبيغيل أكدت أيضًا أن وقّع كل أمر من أوامر العفو بخط يده. ويأتي ذلك فيما تشن إدارة ترامب حملة تشكك فيها بصلاحية أوامر العفو التي أصدرها ، والتي يُعتقد أن بعضها وُقّع بجهاز توقيع آلي.الخبير الأميركي توماس فاستريك أوضح أن توقيعين متطابقين تمامًا يُعدّ أمرًا شبه مستحيل في علم فحص الخطوط اليدوية، مشيرًا إلى أن التطابق التام قد يثير شكوكًا تقنية.ومع ذلك، يؤكد خبراء قانونيون أن استخدام جهاز توقيع آلي لا يمسّ شرعية قرارات العفو.وأثار توقيع ترامب السابق على عفو تشانغبنغ ، الرئيس التنفيذي السابق لـ"باينانس"، مزيدًا من الجدل بعدما قال ترامب لاحقًا إنه لا يعرف الرجل، ما فتح باب الأسئلة مجددًا حول آلية تدقيق المستفيدين من أوامر العفو.