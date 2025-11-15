Advertisement

عربي-دولي

مصر تحدد "هذا الدور" لقوة دولية في غزّة.. و3 مهام أساسية مطلوبة فورًا

Lebanon 24
15-11-2025 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1442706-638988466044575989.jpg
Doc-P-1442706-638988466044575989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة نشر قوة دولية في قطاع غزة لضمان الاستقرار، موضحًا أن مهامها تشمل مراقبة وقف إطلاق النار، تسهيل دخول المساعدات، وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار تمهيدًا لمسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
Advertisement

وفي مقابلة مع قناة Habertürk التركية، شدد عبد العاطي على أهمية الدور الأميركي في دفع المفاوضات، وعلى ضرورة تنفيذ مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما فيها تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتًا.

كما أشار إلى استمرار الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، عبر استضافة القاهرة لحوارات الفصائل.

وفي ملفي السودان وليبيا، دعا الوزير إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وبدء مسار سياسي سوداني شامل، مؤكدًا دعم مصر لاستقرار ليبيا من خلال توحيد المؤسسات وخروج القوات الأجنبية، وإجراء انتخابات متزامنة.

أما العلاقات المصرية التركية، فأكد أنها تشهد تطورًا واضحًا مدفوعة بإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
 
مواضيع ذات صلة
المؤتمر الدولي لدعم الجيش قيد البحث و3 مُكوّنات أساسيّة تؤخذ بالإعتبار
lebanon 24
16/11/2025 08:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الإماراتي: لا نرى إطارا واضحا لمهام القوة الدولية في غزة
lebanon 24
16/11/2025 08:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة الدولية في غزة ستكون تحت قيادة موحدة وتتعاون مع مصر وإسرائيل (العربية)
lebanon 24
16/11/2025 08:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يعلق: هذا هو الدور المحتمل للقوات التركية في غزة
lebanon 24
16/11/2025 08:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الفلسطينية

قطاع غزة

القاهرة

السودان

التركية

المصرية

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-11-16
00:56 | 2025-11-16
00:43 | 2025-11-16
00:40 | 2025-11-16
00:22 | 2025-11-16
00:03 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24