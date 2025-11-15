مصر تحدد "هذا الدور" لقوة دولية في غزّة.. و3 مهام أساسية مطلوبة فورًا

Advertisement

أكد المصري بدر عبد العاطي ضرورة نشر قوة دولية في لضمان الاستقرار، موضحًا أن مهامها تشمل مراقبة وقف إطلاق النار، تسهيل دخول المساعدات، وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار تمهيدًا لمسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة على حدود 1967.وفي مقابلة مع قناة Habertürk ، شدد عبد العاطي على أهمية الدور الأميركي في دفع المفاوضات، وعلى ضرورة تنفيذ مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما فيها تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتًا.كما أشار إلى استمرار الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية، عبر استضافة لحوارات الفصائل.وفي ملفي وليبيا، دعا الوزير إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وبدء مسار سياسي شامل، مؤكدًا دعم مصر لاستقرار ليبيا من خلال توحيد المؤسسات وخروج القوات الأجنبية، وإجراء انتخابات متزامنة.أما العلاقات المصرية التركية، فأكد أنها تشهد تطورًا واضحًا مدفوعة بإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين.