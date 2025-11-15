18
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
مصر تحدد "هذا الدور" لقوة دولية في غزّة.. و3 مهام أساسية مطلوبة فورًا
Lebanon 24
15-11-2025
16:36
أكد
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي ضرورة نشر قوة دولية في
قطاع غزة
لضمان الاستقرار، موضحًا أن مهامها تشمل مراقبة وقف إطلاق النار، تسهيل دخول المساعدات، وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار تمهيدًا لمسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة
الفلسطينية
على حدود 1967.
وفي مقابلة مع قناة Habertürk
التركية
، شدد عبد العاطي على أهمية الدور الأميركي في دفع المفاوضات، وعلى ضرورة تنفيذ مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما فيها تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتًا.
كما أشار إلى استمرار الجهود
المصرية
لتحقيق المصالحة الفلسطينية، عبر استضافة
القاهرة
لحوارات الفصائل.
وفي ملفي
السودان
وليبيا، دعا الوزير إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وبدء مسار سياسي
سوداني
شامل، مؤكدًا دعم مصر لاستقرار ليبيا من خلال توحيد المؤسسات وخروج القوات الأجنبية، وإجراء انتخابات متزامنة.
أما العلاقات المصرية التركية، فأكد أنها تشهد تطورًا واضحًا مدفوعة بإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وزير الخارجية
الفلسطينية
قطاع غزة
القاهرة
السودان
التركية
المصرية
فلسطين
