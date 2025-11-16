Advertisement

عربي-دولي

أشلاء الجثث وصلت إلى المنازل.. انفجار عنيف يهزّ مركزا للشرطة الهندية

Lebanon 24
16-11-2025 | 00:59
A-
A+
Doc-P-1442737-638988769421861056.png
Doc-P-1442737-638988769421861056.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب 32 آخرون بعد انفجار مخبأ للمتفجرات المصادرة داخل مركز للشرطة في الشطر الهندي من كشمير.
Advertisement

وقع الانفجار العرضي في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة ناوجام في سريناجار، بينما كان أفراد الطب الشرعي والشرطة يقومون بتقييم المواد المتفجرة، وفقًا للمدير العام للشرطة نالين برابهات.
 
وقالت الشرطة إن معظم القتلى من الضباط وموظفي الطب الشرعي، مضيفة أن العديد من المصابين ما زالوا في حالة حرجة.

وقال مصدر في الشرطة إن "شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تم انتشال بعض أشلاء الجثث من المنازل القريبة على بعد نحو 100 إلى 200 متر من مركز الشرطة".

وأدت سلسلة من الانفجارات المتتالية الأصغر حجما إلى إبطاء عمليات الإنقاذ.

ويأتي انفجار مركز الشرطة بعد أيام قليلة من انفجار سيارة مفخخة في نيودلهي يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بالقرب من القلعة الحمراء التاريخية في المدينة.


مواضيع ذات صلة
الشرطة الهندية: انفجار في مركز شرطة في منطقة كشمير
lebanon 24
16/11/2025 11:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في كشمير الهندية.. مقتل 9 في مركز للشرطة
lebanon 24
16/11/2025 11:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار عنيف يهز منطقة مطاحن السبينة في ريف دمشق لم تعرف أسبابه (الميادين)
lebanon 24
16/11/2025 11:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الهندية: قتلى وجرحى في انفجار سيارة بمدينة دلهي
lebanon 24
16/11/2025 11:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

القلعة الحمراء

العام للشرطة

الطب الشرعي

مركز للشرطة

نيودلهي

الهندي

الحمرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:39 | 2025-11-16
04:19 | 2025-11-16
03:55 | 2025-11-16
03:51 | 2025-11-16
03:06 | 2025-11-16
03:03 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24