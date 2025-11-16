23
عربي-دولي
أشلاء الجثث وصلت إلى المنازل.. انفجار عنيف يهزّ مركزا للشرطة الهندية
Lebanon 24
16-11-2025
|
00:59
قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب 32 آخرون بعد انفجار مخبأ للمتفجرات المصادرة داخل
مركز للشرطة
في الشطر
الهندي
من
كشمير
.
وقع الانفجار العرضي في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة ناوجام في سريناجار، بينما كان أفراد
الطب الشرعي
والشرطة يقومون بتقييم المواد المتفجرة، وفقًا للمدير
العام للشرطة
نالين برابهات.
وقالت الشرطة إن معظم القتلى من الضباط وموظفي الطب الشرعي، مضيفة أن العديد من المصابين ما زالوا في حالة حرجة.
وقال مصدر في الشرطة إن "شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تم انتشال بعض أشلاء الجثث من المنازل القريبة على بعد نحو 100 إلى 200 متر من مركز الشرطة".
وأدت سلسلة من الانفجارات المتتالية الأصغر حجما إلى إبطاء عمليات الإنقاذ.
ويأتي انفجار مركز الشرطة بعد أيام قليلة من انفجار سيارة مفخخة في
نيودلهي
يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بالقرب من
القلعة الحمراء
التاريخية في المدينة.
