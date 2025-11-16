أشلاء الجثث وصلت إلى المنازل.. انفجار عنيف يهزّ مركزا للشرطة الهندية



وقع الانفجار العرضي في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة ناوجام في سريناجار، بينما كان أفراد والشرطة يقومون بتقييم المواد المتفجرة، وفقًا للمدير نالين برابهات. قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب 32 آخرون بعد انفجار مخبأ للمتفجرات المصادرة داخل في الشطر من .وقع الانفجار العرضي في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة ناوجام في سريناجار، بينما كان أفراد والشرطة يقومون بتقييم المواد المتفجرة، وفقًا للمدير نالين برابهات.

وقالت الشرطة إن معظم القتلى من الضباط وموظفي الطب الشرعي، مضيفة أن العديد من المصابين ما زالوا في حالة حرجة.



وقال مصدر في الشرطة إن "شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تم انتشال بعض أشلاء الجثث من المنازل القريبة على بعد نحو 100 إلى 200 متر من مركز الشرطة".



وأدت سلسلة من الانفجارات المتتالية الأصغر حجما إلى إبطاء عمليات الإنقاذ.



ويأتي انفجار مركز الشرطة بعد أيام قليلة من انفجار سيارة مفخخة في يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بالقرب من التاريخية في المدينة.



