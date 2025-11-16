Advertisement

عربي-دولي

الفاتيكان يعيد قطعًا أثرية إلى كندا

Lebanon 24
16-11-2025 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1442743-638988777940789185.png
Doc-P-1442743-638988777940789185.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعاد الفاتيكان، السبت، 62 قطعة أثرية مرتبطة بالشعوب الأصلية في كندا إلى الأساقفة الكاثوليك في البلاد، واصفًا الخطوة بأنها "علامة ملموسة على الحوار والاحترام والأخوة"، وفق بيان رسمي.
Advertisement

وقدّم البابا ليو هذه القطع إلى مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الكنديين بعد لقائه وفدًا من المؤتمر برئاسة الأسقف بيير جودرو. وبحسب الأساقفة الكنديين، سيعمل المجلس الكاثوليكي في أقرب وقت ممكن على نقل القطع الأثرية إلى المنظمات الوطنية للسكان الأصليين، على أن تتولى هذه الأخيرة إعادتها إلى المجتمعات التي خرجت منها أصلًا.

وتعود هذه المقتنيات إلى بعثات تبشيرية كاثوليكية كانت قد أرسلتها إلى روما للمشاركة في معرض نظمه البابا بيوس الحادي عشر عام 1925 وضمّ أكثر من 100 ألف قطعة، شكّل نحو نصفها أساس المتحف الإثنولوجي التبشيري الذي نُقلت مجموعاته لاحقًا إلى متاحف الفاتيكان في سبعينيات القرن الماضي.

وكانت عملية استعادة القطع الأثرية جزءًا من الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية وزعماء الشعوب الأصلية في أعقاب الاعتذار التاريخي الذي قدّمه البابا الراحل فرانسيس في 2022 عن دور الكنيسة في المدارس الداخلية في كندا، حيث تعرّض كثير من الأطفال للإساءة ودُفنوا في قبور مجهولة.

ورحّبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند بالخطوة، قائلة في منشور على منصة X إنها "خطوة مهمة تكرم التراث الثقافي المتنوع للشعوب الأصلية وتدعم الجهود المستمرة نحو الحقيقة والعدالة والمصالحة".
مواضيع ذات صلة
بعد نصف قرن.. اليونان تستعيد قطعة أثرية من ألمانيا
lebanon 24
16/11/2025 11:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
185 قطعة.. استعادة آثار عراقية ثمينة من لندن
lebanon 24
16/11/2025 11:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد احتراقه قبل أشهر.. وزيرة السياحة تفقدت فندقاً أثرياً أعيد تأهيله في إهدن
lebanon 24
16/11/2025 11:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
lebanon 24
16/11/2025 11:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الكنيسة الكاثوليكية

الكاثوليكية

الحادي عشر

عمل المجلس

الكاثوليك

فرانسيس

الكنيست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:39 | 2025-11-16
04:19 | 2025-11-16
03:55 | 2025-11-16
03:51 | 2025-11-16
03:06 | 2025-11-16
03:03 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24