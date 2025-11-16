23
عربي-دولي
الفاتيكان يعيد قطعًا أثرية إلى كندا
Lebanon 24
16-11-2025
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد
الفاتيكان
، السبت، 62 قطعة أثرية مرتبطة بالشعوب الأصلية في
كندا
إلى الأساقفة
الكاثوليك
في البلاد، واصفًا الخطوة بأنها "علامة ملموسة على الحوار والاحترام والأخوة"، وفق بيان رسمي.
وقدّم البابا ليو هذه القطع إلى مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الكنديين بعد لقائه وفدًا من المؤتمر برئاسة الأسقف
بيير
جودرو. وبحسب الأساقفة الكنديين، سيعمل المجلس الكاثوليكي في أقرب وقت ممكن على نقل القطع الأثرية إلى المنظمات الوطنية للسكان الأصليين، على أن تتولى هذه الأخيرة إعادتها إلى المجتمعات التي خرجت منها أصلًا.
وتعود هذه المقتنيات إلى بعثات تبشيرية كاثوليكية كانت قد أرسلتها إلى
روما
للمشاركة في معرض نظمه البابا بيوس
الحادي عشر
عام 1925 وضمّ أكثر من 100 ألف قطعة، شكّل نحو نصفها أساس المتحف الإثنولوجي التبشيري الذي نُقلت مجموعاته لاحقًا إلى متاحف الفاتيكان في سبعينيات القرن الماضي.
وكانت عملية استعادة القطع الأثرية جزءًا من الحوار بين
الكنيسة الكاثوليكية
وزعماء الشعوب الأصلية في أعقاب الاعتذار التاريخي الذي قدّمه البابا الراحل
فرانسيس
في 2022 عن دور الكنيسة في المدارس الداخلية في كندا، حيث تعرّض كثير من الأطفال للإساءة ودُفنوا في قبور مجهولة.
ورحّبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند بالخطوة، قائلة في منشور على منصة X إنها "خطوة مهمة تكرم التراث الثقافي المتنوع للشعوب الأصلية وتدعم الجهود المستمرة نحو الحقيقة والعدالة والمصالحة".
