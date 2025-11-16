23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خارطة طريق أردنية للسويداء.. وفد درزي إلى عمّان
Lebanon 24
16-11-2025
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر مطلعة أن وفدًا من
دروز
السويداء يستعد لزيارة
الأردن
قريبًا، لبحث خارطة طريق لتسوية الأوضاع في المحافظة جنوب
سوريا
وحل الأزمة، وذلك بعد نحو 3 أشهر من عمل
لجنة التحقيق
في أحداث السويداء وخطواتها لتهدئة التوتر ومحاسبة المتجاوزين.
Advertisement
وأوضحت المصادر لـ"العربية" أن عمّان رفضت بشكل قاطع فتح معبر خاص مع السويداء، مؤكدة أن
خارطة الطريق
الأردنية
تقوم على مبدأ "وحدة سوريا"، وتستند إلى نزع السلاح في المحافظة وحصره بيد
الدولة السورية
، مع تأكيد "حق
الدروز
في العيش بسلام وأمان في بلد موحد".
كما أشارت إلى وجود تنسيق
أردني
عربي واسع من أجل حل الأزمة بما يضمن وحدة البلاد. (العربية)
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء في سوريا
Lebanon 24
دولة الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء في سوريا
16/11/2025 11:44:46
16/11/2025 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
Lebanon 24
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
16/11/2025 11:44:46
16/11/2025 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
16/11/2025 11:44:46
16/11/2025 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام السوداني: نسعى لسلام دائم بتنفيذ خارطة طريق الحكومة
Lebanon 24
وزير الإعلام السوداني: نسعى لسلام دائم بتنفيذ خارطة طريق الحكومة
16/11/2025 11:44:46
16/11/2025 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة السورية
لجنة التحقيق
خارطة الطريق
الأردنية
السورية
الأردني
الأردن
السويد
تابع
قد يعجبك أيضاً
طهران تتمسّك بالتخصيب وتتهم واشنطن بـ"قصف الدبلوماسية"
Lebanon 24
طهران تتمسّك بالتخصيب وتتهم واشنطن بـ"قصف الدبلوماسية"
04:39 | 2025-11-16
16/11/2025 04:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين
Lebanon 24
بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين
04:19 | 2025-11-16
16/11/2025 04:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يلتزم البيت الأبيض الصمت؟ ترامب يتجاهل فساد أوكرانيا
Lebanon 24
لماذا يلتزم البيت الأبيض الصمت؟ ترامب يتجاهل فساد أوكرانيا
03:55 | 2025-11-16
16/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
03:51 | 2025-11-16
16/11/2025 03:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تم توقيفه في إسرائيل.. تقرير عن شخص "يتعامل مع إيران"
Lebanon 24
تم توقيفه في إسرائيل.. تقرير عن شخص "يتعامل مع إيران"
03:03 | 2025-11-16
16/11/2025 03:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
10:30 | 2025-11-15
15/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:39 | 2025-11-16
طهران تتمسّك بالتخصيب وتتهم واشنطن بـ"قصف الدبلوماسية"
04:19 | 2025-11-16
بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين
03:55 | 2025-11-16
لماذا يلتزم البيت الأبيض الصمت؟ ترامب يتجاهل فساد أوكرانيا
03:51 | 2025-11-16
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
03:03 | 2025-11-16
تم توقيفه في إسرائيل.. تقرير عن شخص "يتعامل مع إيران"
02:49 | 2025-11-16
كاتس يحسم الموقف الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24