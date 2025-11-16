خارطة طريق أردنية للسويداء.. وفد درزي إلى عمّان

Advertisement

وأوضحت المصادر لـ"العربية" أن عمّان رفضت بشكل قاطع فتح معبر خاص مع السويداء، مؤكدة أن تقوم على مبدأ "وحدة سوريا"، وتستند إلى نزع السلاح في المحافظة وحصره بيد ، مع تأكيد "حق في العيش بسلام وأمان في بلد موحد".كما أشارت إلى وجود تنسيق عربي واسع من أجل حل الأزمة بما يضمن وحدة البلاد. (العربية)