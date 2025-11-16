Advertisement

عربي-دولي

خارطة طريق أردنية للسويداء.. وفد درزي إلى عمّان

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:06
كشفت مصادر مطلعة أن وفدًا من دروز السويداء يستعد لزيارة الأردن قريبًا، لبحث خارطة طريق لتسوية الأوضاع في المحافظة جنوب سوريا وحل الأزمة، وذلك بعد نحو 3 أشهر من عمل لجنة التحقيق في أحداث السويداء وخطواتها لتهدئة التوتر ومحاسبة المتجاوزين.
وأوضحت المصادر لـ"العربية" أن عمّان رفضت بشكل قاطع فتح معبر خاص مع السويداء، مؤكدة أن خارطة الطريق الأردنية تقوم على مبدأ "وحدة سوريا"، وتستند إلى نزع السلاح في المحافظة وحصره بيد الدولة السورية، مع تأكيد "حق الدروز في العيش بسلام وأمان في بلد موحد".

كما أشارت إلى وجود تنسيق أردني عربي واسع من أجل حل الأزمة بما يضمن وحدة البلاد. (العربية)

 
