18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المفوضية العراقية: إعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم أو غداً
Lebanon 24
16-11-2025
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المفوضية
العليا
المستقلة للانتخابات في
العراق
، في بيان اليوم (الأحد)، إن من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي اليوم أو غداً.
Advertisement
وكانت المفوضية أعلنت، يوم (الأربعاء) الماضي، أن النتائج الأولية تشير إلى فوز الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت (الثلاثاء) بعد حصوله على 1.317 مليون صوت.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في البيان إن المفوضية «حسمت ما تبقى من
المحطات
وتم احتساب أصواتها، حيث جاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100 في المائة مع العد والفرز اليدوي».
وأضافت: «من المرجح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غداً، وبعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية.
ومع ذلك، حاول السوداني أن يقدم نفسه بوصفه القائد
القادر
على جعل العراق قصة نجاح بعد سنوات من عدم الاستقرار، قائلاً إنه اتخذ بعض الخطوات إزاء الأحزاب الراسخة التي جاءت به إلى السلطة.
مواضيع ذات صلة
مفوضية الانتخابات العراقية لـ "الحدث": النتائج النهائية لانتخابات البرلمان ستعلن غداً
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات العراقية لـ "الحدث": النتائج النهائية لانتخابات البرلمان ستعلن غداً
16/11/2025 21:55:05
16/11/2025 21:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن النتائج الأولية للانتخابات
Lebanon 24
المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن النتائج الأولية للانتخابات
16/11/2025 21:55:05
16/11/2025 21:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات العراقية 56.11%
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات العراقية 56.11%
16/11/2025 21:55:05
16/11/2025 21:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات العراقية.. المفوضية تُعلن الجاهزية والصدر يجدد المقاطعة
Lebanon 24
الانتخابات العراقية.. المفوضية تُعلن الجاهزية والصدر يجدد المقاطعة
16/11/2025 21:55:05
16/11/2025 21:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان
العراقية
برلماني
العراقي
المحطات
العراق
رويترز
سوداني
تابع
قد يعجبك أيضاً
مأساة في منجم.. عشرات العمال يلقون مصرعهم تحت الرمال (فيديو)
Lebanon 24
مأساة في منجم.. عشرات العمال يلقون مصرعهم تحت الرمال (فيديو)
14:15 | 2025-11-16
16/11/2025 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه هي مهمة القوة المتعددة الجنسيات بقيادة أميركا
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه هي مهمة القوة المتعددة الجنسيات بقيادة أميركا
14:14 | 2025-11-16
16/11/2025 02:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
13:43 | 2025-11-16
16/11/2025 01:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدرس رفع أسعار خدمات الاتصالات… والزيادة مرجّحة مطلع 2026
Lebanon 24
مصر تدرس رفع أسعار خدمات الاتصالات… والزيادة مرجّحة مطلع 2026
13:26 | 2025-11-16
16/11/2025 01:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد تركي وروسي وأميركي في دمشق.. هذا ما تم بحثه
Lebanon 24
وفد تركي وروسي وأميركي في دمشق.. هذا ما تم بحثه
13:17 | 2025-11-16
16/11/2025 01:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
16:30 | 2025-11-15
15/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:15 | 2025-11-16
مأساة في منجم.. عشرات العمال يلقون مصرعهم تحت الرمال (فيديو)
14:14 | 2025-11-16
وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه هي مهمة القوة المتعددة الجنسيات بقيادة أميركا
13:43 | 2025-11-16
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
13:26 | 2025-11-16
مصر تدرس رفع أسعار خدمات الاتصالات… والزيادة مرجّحة مطلع 2026
13:17 | 2025-11-16
وفد تركي وروسي وأميركي في دمشق.. هذا ما تم بحثه
13:14 | 2025-11-16
قبيل ساعات من صدور نتائج الانتخابات.. معضلة الحكومة بدأت
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 21:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 21:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 21:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24