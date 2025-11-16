Advertisement

عربي-دولي

المفوضية العراقية: إعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم أو غداً

Lebanon 24
16-11-2025 | 05:40
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان اليوم (الأحد)، إن من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي اليوم أو غداً.
وكانت المفوضية أعلنت، يوم (الأربعاء) الماضي، أن النتائج الأولية تشير إلى فوز الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت (الثلاثاء) بعد حصوله على 1.317 مليون صوت.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في البيان إن المفوضية «حسمت ما تبقى من المحطات وتم احتساب أصواتها، حيث جاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100 في المائة مع العد والفرز اليدوي».

وأضافت: «من المرجح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غداً، وبعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية.

ومع ذلك، حاول السوداني أن يقدم نفسه بوصفه القائد القادر على جعل العراق قصة نجاح بعد سنوات من عدم الاستقرار، قائلاً إنه اتخذ بعض الخطوات إزاء الأحزاب الراسخة التي جاءت به إلى السلطة.
