زيلينسكي: نأمل أن يعود الأسرى الأوكرانيون للاحتفال بالأعياد في منازلهم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس مجلس الأوكراني رستم أوميروف إن كييف تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع ، إطلاق سراح 1200 أوكراني.وذكر زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على تطبيق «تلغرام»، اليوم (الأحد): «نتطلع لاستئناف عمليات التبادل... خصَّصنا الآن كثيراً من الاجتماعات والمفاوضات والمكالمات لهذا الغرض».وقال رئيس رستم أوميروف، أمس (السبت)، إنه أجرى مشاورات في والإمارات، بدعم من شركاء كييف، بشأن استئناف عمليات التبادل. وأضاف في بيان على «تلغرام»: «نتيجة لهذه المفاوضات، اتفق الطرفان على العودة إلى اتفاقات إسطنبول... يتعلق الأمر بالإفراج عن 1200 أوكراني»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.واتفاقات إسطنبول هي تفاهمات لتبادل الأسرى جرى التوصُّل إليها بوساطة تركية في عام 2022، وتُحدِّد قواعد لعمليات تبادل كبيرة ومنسقة بين روسيا وأوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، تبادلت الدولتان آلاف الأسرى، رغم أن عمليات التبادل كانت متقطعة وتعطلت كثيراً؛ بسبب التصعيد على الخطوط الأمامية في الحرب التي شنَّتها روسيا على منذ فبراير (شباط) 2022.وقال أوميروف إن المشاورات ستُجرى في القريب لتحديد التفاصيل الإجرائية والتنظيمية للعملية. وأوضح: «نعمل دون كلل حتى يتمكَّن الأوكرانيون الذين سيعودون من الأسر من الاحتفال برأس السنة الجديدة وعيد الميلاد في ديارهم، على مائدة العائلة ومع أحبائهم».بشكل منفصل، قال الرئيس الأوكراني إنه جرى إعداد اتفاقية لتوقيعها مع غداً (الاثنين) لتعزيز القدرات الجوية والدفاع الجوي لأوكرانيا، بينما سيبحث في إسبانيا بعد غد (الثلاثاء) دعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.وتابع زيلينسكي أنه سيبرم اتفاقية مع اليونان اليوم بشأن واردات الطبيعي خلال فصل الشتاء.