عربي-دولي

اتهامات بعمليات تهريب أسلحة إلى داخل السويداء عبر مناطق مفتوحة

Lebanon 24
16-11-2025 | 06:25
Doc-P-1442852-638988965066233610.jpg
Doc-P-1442852-638988965066233610.jpg photos 0
في ضوء الحديث عن وضع خارطة طريق لتسوية الأوضاع في محافظة السويداء جنوب سوريا، والبحث عن آليات لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار، أدلى محافظ السويداء مصطفى بكور بتصريحات خاصة للعربية أكد خلالها تسهيل عمل لجنة التحقيق وتمكينها من استكمال مهامها.
وقال المحافظ إن بعض الفصائل داخل السويداء "لا يروق لها الاستقرار في المحافظة"، معرباً عن استغرابه من "الأفعال العدائية" التي تُقدم عليها هذه المجموعات.

كما أوضح أن الهجمات التي تشنها بعض الفصائل تعيق عمليات الترميم وإعادة تأهيل المرافق داخل المحافظة.

وأضاف بكور أن "الأمن في السويداء غير موجود بسبب بعض الفصائل"، مشيراً إلى أن هذه المجموعات "تهدد بتخوين وهدر دم أي شخص يدعو للتهدئة". وأكد أنه "لا يوجد من يحاسب القتلة داخل السويداء".

كذلك أشار المحافظ إلى رصد عمليات "تهريب أسلحة من بعض المناطق المفتوحة إلى داخل المحافظة"، مؤكداً أن الحوار يبقى "السبيل لحل الأزمة في السويداء". 
