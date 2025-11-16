Advertisement

عربي-دولي

مصدر أردني يوضح حقيقة زيارة "وفد دروز السويداء"

Lebanon 24
16-11-2025 | 09:41
نفى مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة حول زيارة وفد من محافظة السويداء إلى المملكة.
وأشار المصدر إلى أن "الأردن مستمر في جهوده بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة لحل الأزمة وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وفق خارطة الطريق التي أعلنتها الدول الثلاث، والتي تضمنت زيارة من أهالي السويداء إلى الأردن والتي لم يحدد موعدها بعد".

وتداولت وسائل إعلام معلومات مفادها توجه وفد من دروز السويداء اليوم إلى الأردن لبحث تسوية الأوضاع في الجنوب السوري.
