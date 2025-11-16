ما حقيقة زيارة "وفد دروز السويداء" الى الاردن؟ مصدر يكشف

Advertisement

نفى مصدر رسمي لوكالة الأنباء " "، وجود زيارة لوفد من محافظة إلى .وأضاف المصدر: " مستمر في جهوده بالتنسيق مع الحكومة والولايات المتحدة لحل الأزمة وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وفق التي أعلنتها الدول الثلاث، والتي تضمنت زيارة من أهالي السويداء إلى الأردن والتي لم يحدد موعدها بعد".وتداولت وسائل إعلام معلومات مفادها توجه وفد من السويداء اليوم إلى الأردن لبحث تسوية الأوضاع في الجنوب السوري.