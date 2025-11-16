وفد تركي وروسي وأميركي في دمشق.. هذا ما تم بحثه



كما أضافت المصادر أن وفداً من الأميركي أيضاً يبحث في ملفات أمنية، على رأسها الساحل وقانون قيصر. تشهد العاصمة حراكاً دولياً نشطاً. فقد أفادت مصادر العربية اليوم الأحد، بأن وفداً استخباراتياً روسياً وآخر تركياً يبحثان في العاصمة ملفات أمنية.كما أضافت المصادر أن وفداً من الأميركي أيضاً يبحث في ملفات أمنية، على رأسها الساحل وقانون قيصر.

وكان المبعوث الأميركي، توم براك، أكد قبل يومين أن شهدت مؤخراً "تحولاً ملحوظاً من العزلة إلى الشراكة"، وفق تعبيره.



أتى ذلك، بعدما زار الرئيس السوري أحمد ، الاثنين الماضي، حيث التقى بالرئيس الأميركي ، الذي أشاد بالعمل الذي يقوم به من أجل وضع سوريا على طريق إعادة الإعمار.