عربي-دولي

وفد تركي وروسي وأميركي في دمشق.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:17
تشهد العاصمة السورية حراكاً دولياً نشطاً. فقد أفادت مصادر العربية اليوم الأحد، بأن وفداً استخباراتياً روسياً وآخر تركياً يبحثان في العاصمة ملفات أمنية.
كما أضافت المصادر أن وفداً من الكونغرس الأميركي أيضاً يبحث في دمشق ملفات أمنية، على رأسها الساحل وقانون قيصر.
وكان المبعوث الأميركي، توم براك، أكد قبل يومين أن سوريا شهدت مؤخراً "تحولاً ملحوظاً من العزلة إلى الشراكة"، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعدما زار الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض، الاثنين الماضي، حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشاد بالعمل الذي يقوم به من أجل وضع سوريا على طريق إعادة الإعمار.
