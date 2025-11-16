وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه هي مهمة القوة المتعددة الجنسيات بقيادة أميركا

كشف يوآف أن "قوة متعددة الجنسيات بقيادة من المفترض أن تتولى مهمة نزع السلاح ونزع الطابع العسكري عن في غزة القديمة"، في إشارة إلى المناطق التي لا تزال الحركة تسيطر عليها داخل القطاع.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن عملية تدمير أنفاق حماس على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر في "تتقدم بشكل جيد"، وفق ما نقل موقع "تايمز أوف ".



كذلك أوضح في بيان: "تم إطلاعي للتو من قبل نائب على أن العملية الخاصة بتدمير أنفاق حماس في غزة تتقدم بشكل جيد. يعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير الأنفاق عبر التفجيرات أو من خلال ملئها وضخ الخرسانة السائلة داخلها في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته".