18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه هي مهمة القوة المتعددة الجنسيات بقيادة أميركا
Lebanon 24
16-11-2025
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يوآف
كاتس
أن "قوة متعددة الجنسيات بقيادة
الولايات المتحدة
من المفترض أن تتولى مهمة نزع السلاح ونزع الطابع العسكري عن
حماس
في غزة القديمة"، في إشارة إلى المناطق التي لا تزال الحركة تسيطر عليها داخل القطاع.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن عملية تدمير أنفاق حماس على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر في
قطاع غزة
"تتقدم بشكل جيد"، وفق ما نقل موقع "تايمز أوف
إسرائيل
".
كذلك أوضح في بيان: "تم إطلاعي للتو من قبل نائب
رئيس الأركان
على أن العملية الخاصة بتدمير أنفاق حماس في غزة تتقدم بشكل جيد. يعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير الأنفاق عبر التفجيرات أو من خلال ملئها وضخ الخرسانة السائلة داخلها في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته".
