عن تخصيب اليورانيوم.. ماذا أعلنت إيران؟

قدّم عباس عراقجي اليوم الأحد، أبرز رد رسمي حتى الآن بشأن وضع برنامج التخصيب بعد الهجمات الإسرائيلية-الأميركية التي استهدفت مواقع نووية في حزيران الماضي.

Advertisement

وقال عراقجي إن لم تعد تخصّب اليورانيوم في أي منشأة حالياً، مؤكداً أن جميع المواقع تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن توقف التخصيب سببه الأضرار التي لحقت بالمرافق نتيجة القصف.



ورغم تأكيده تمسّك بـ"حقها غير القابل للتصرف" في تخصيب اليورانيوم للاستخدامات السلمية، ترك عراقجي الباب مفتوحاً أمام استئناف المفاوضات النووية إذا عدّلت نهجها، متهماً الإدارة الأميركية بمحاولة "فرض مطالب متطرفة".



صوَر الأقمار الصناعية التي حللتها "أسوشييتد برس" تشير إلى عدم تنفيذ إيران أعمالاً إنشائية جديدة في مواقع فوردو وأصفهان ونطنز منذ الهجمات. وكانت طهران قد رفعت التخصيب سابقاً إلى نسبة 60% بعد انسحاب من الاتفاق النووي عام 2018.



في المقابل، تواصل الدول الأوروبية دفعها نحو إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، فيما يستعد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث مشروع قرار جديد ضد طهران هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها الكامل مع الوكالة. (ارم نيوز)