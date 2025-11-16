18
عربي-دولي
عن تخصيب اليورانيوم.. ماذا أعلنت إيران؟
Lebanon 24
16-11-2025
|
16:50
قدّم
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي اليوم الأحد، أبرز رد رسمي حتى الآن بشأن وضع برنامج التخصيب
النووي
بعد الهجمات الإسرائيلية-الأميركية التي استهدفت مواقع نووية في حزيران الماضي.
وقال عراقجي إن
إيران
لم تعد تخصّب اليورانيوم في أي منشأة حالياً، مؤكداً أن جميع المواقع تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن توقف التخصيب سببه الأضرار التي لحقت بالمرافق نتيجة القصف.
ورغم تأكيده تمسّك
طهران
بـ"حقها غير القابل للتصرف" في تخصيب اليورانيوم للاستخدامات السلمية، ترك عراقجي الباب مفتوحاً أمام استئناف المفاوضات النووية إذا عدّلت
واشنطن
نهجها، متهماً الإدارة الأميركية بمحاولة "فرض مطالب متطرفة".
صوَر الأقمار الصناعية التي حللتها "أسوشييتد برس" تشير إلى عدم تنفيذ إيران أعمالاً إنشائية جديدة في مواقع فوردو وأصفهان ونطنز منذ الهجمات. وكانت طهران قد رفعت التخصيب سابقاً إلى نسبة 60% بعد انسحاب
الولايات المتحدة
من الاتفاق النووي عام 2018.
في المقابل، تواصل الدول الأوروبية دفعها نحو إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، فيما يستعد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث مشروع قرار جديد ضد طهران هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها الكامل مع الوكالة. (ارم نيوز)
