عربي-دولي

ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
17-11-2025 | 04:35
أعلنت ألمانيا، الإثنين، إنهاء القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي كانت قد فرضتها في آب الماضي بسبب حرب غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 تشرين الثاني الجاري.
 
 
