عربي-دولي

حادث مروّع في السعودية بين حافلة وصهريج نفط.. وفيديو يوثق المشهد

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:03
لقي عشرات المعتمرين الهنود مصرعهم في السعودية، نتيجة تعرضهم لحادث مروع، إذ اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط، في المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين.

وبحسب التقارير، فإنّ حوالي 40 معتمرًا هنديًا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث.
 
وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن حزنه، مؤكدًا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.

بدوره، قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرًا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.

من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأسوي. (روسيا اليوم)
