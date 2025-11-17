حادث مروّع في السعودية بين حافلة وصهريج نفط.. وفيديو يوثق المشهد

لقي عشرات المعتمرين الهنود مصرعهم في ، نتيجة تعرضهم لحادث مروع، إذ اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط، في المدينة المنورة الاثنين.



وبحسب التقارير، فإنّ حوالي 40 معتمرًا هنديًا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القياسي عندما اصطدمت حافلة تقل 43 راكبًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بصهريج ديزل بالقرب من منطقة المفرحات. تسبب الاصطدام الشديد في اشتعال النيران في المركبتين، مما أسفر عن عدد كبير من الوفيات. تشير التقارير الأولية إلى أن…

وفي هذا السياق، أعرب إس جاي شانكار عن حزنه، مؤكدًا أن سفارة بلاده في والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.



بدوره، قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرًا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.



