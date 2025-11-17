Advertisement

إقتصاد

برلين ترفع قيود تصدير السلاح إلى إسرائيل

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1443198-638989787257917071.png
Doc-P-1443198-638989787257917071.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستنهي القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مع نهاية شهر تشرين الثاني، في تراجع عن قرار سياسي حساس اتُّخذ في ذروة حرب غزة.
Advertisement
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن قيود التصدير التي فرضها المستشار فريدريش ميرتس في آب، على خلفية اتهامات بارتكاب إسرائيل "جرائم حرب"، لن تُطبَّق بعد الآن. وربط كورنيليوس القرار بالهدوء النسبي الذي أعقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول، وبـ"الجهود الدبلوماسية الجارية نحو سلام دائم" إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الألمانية لسكان غزة.

وأضاف أن برلين ستعود إلى سياسة تقييم "كل حالة على حدة" في طلبات تصدير السلاح.
مواضيع ذات صلة
رغم الحظر.. برلين تسمح بتصدير هذه الأسلحة لإسرائيل
lebanon 24
17/11/2025 14:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يناقش فرض قيود تصديرية على سلع وخدمات تعتمد عليها الصين
lebanon 24
17/11/2025 14:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
lebanon 24
17/11/2025 14:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب: بحثت في إسرائيل فرض قيود إضافية على إيرادات إيران
lebanon 24
17/11/2025 14:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الحكومة الألمانية

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

الألمانية

سكان غزة

دبلوماسي

فريدريش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-11-17
06:56 | 2025-11-17
06:49 | 2025-11-17
06:25 | 2025-11-17
06:18 | 2025-11-17
06:13 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24