برلين ترفع قيود تصدير السلاح إلى إسرائيل

أعلنت أنها ستنهي القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى مع نهاية شهر تشرين الثاني، في تراجع عن قرار سياسي حساس اتُّخذ في ذروة حرب غزة.وأوضح المتحدث باسم الحكومة ، شتيفان كورنيليوس، لوكالة "د.ب.أ" أن قيود التصدير التي فرضها المستشار ميرتس في آب، على خلفية اتهامات بارتكاب إسرائيل "جرائم حرب"، لن تُطبَّق بعد الآن. وربط كورنيليوس القرار بالهدوء النسبي الذي أعقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول، وبـ"الجهود الدبلوماسية الجارية نحو سلام دائم" إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الألمانية لسكان غزة.وأضاف أن ستعود إلى سياسة تقييم "كل حالة على حدة" في طلبات تصدير السلاح.