ترامب: خطّة أوكرانيا ليست نهائية.. وضغوط وانتقادات تتصاعد في واشنطن

أوضح للصحافيين أن الحرب "يجب أن تنتهي بطريقة أو بأخرى"، ولدى سؤاله عمّا إذا كان طرحه الحالي يُعد الصيغة النهائية، ردّ بكلمة واحدة: "لا"، في إشارة إلى استعداد لإدخال تعديلات على بنود الخطة المؤلفة من 28 نقطة، والتي طلب من أوكرانيا الرد عليها قبل يوم الخميس المقبل.بالتوازي، برزت معارضة داخل الكونغرس الأميركي؛ إذ عبّر خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ – ثلاثة ديمقراطيين، وسناتور مستقل، وآخر جمهوري – عن "مخاوف جدّية" حيال مضمون الخطة، محذّرين من أن "السلام الدائم لا يتحقق عبر سلسلة تنازلات لفلاديمير أو عبر إضعاف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها"، ومؤكدين أن "التجربة التاريخية تشير إلى أن بوتين لا يفهم إلا لغة القوة، ولن يحترم أي اتفاق غير محصَّن بميزان ردع واضح". (سكاي نيوز)