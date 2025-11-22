Advertisement

عربي-دولي

ترامب: خطّة أوكرانيا ليست نهائية.. وضغوط وانتقادات تتصاعد في واشنطن

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:35
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن المقترح الذي قدّمه لإنهاء الحرب في أوكرانيا ما زال "قيد التفاوض" وليس عرضه النهائي، في وقت ينظر فيه حلفاء واشنطن الأوروبيون وكييف إلى الخطة بوصفها أرضية أولية للحوار تحتاج إلى "مزيد من العمل" قبل أن تصبح قابلة للقبول.
ترامب أوضح للصحافيين أن الحرب "يجب أن تنتهي بطريقة أو بأخرى"، ولدى سؤاله عمّا إذا كان طرحه الحالي يُعد الصيغة النهائية، ردّ بكلمة واحدة: "لا"، في إشارة إلى استعداد لإدخال تعديلات على بنود الخطة المؤلفة من 28 نقطة، والتي طلب من أوكرانيا الرد عليها قبل يوم الخميس المقبل.

بالتوازي، برزت معارضة داخل الكونغرس الأميركي؛ إذ عبّر خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ – ثلاثة ديمقراطيين، وسناتور مستقل، وآخر جمهوري – عن "مخاوف جدّية" حيال مضمون الخطة، محذّرين من أن "السلام الدائم لا يتحقق عبر سلسلة تنازلات لفلاديمير بوتين أو عبر إضعاف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها"، ومؤكدين أن "التجربة التاريخية تشير إلى أن بوتين لا يفهم إلا لغة القوة، ولن يحترم أي اتفاق غير محصَّن بميزان ردع واضح". (سكاي نيوز)
