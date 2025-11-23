Advertisement

عربي-دولي

تدافع وفوضى بين السكان.. "مغارة مليئة بالذهب" تُثير الجدل في سوريا (فيديو وصور)

Lebanon 24
23-11-2025 | 00:46
انتشرت خلال الساعات الماضية في سوريا، مقاطع مصوّرة قيل إنها توثّق العثور على "مغارة مليئة بالذهب" في بلدة الحارة بريف درعا الجنوبي، ما أثار موجة واسعة من الجدل وفضول الأهالي الذين توافد مئات منهم إلى الموقع.

الفيديوهات التي جرى تداولها أظهرت لقطات مظلمة لكميات تبدو كأنها قطع وتماثيل ذهبية، قبل أن يتبين لاحقاً أن هذه المشاهد غير مثبتة المصدر.
 
وائل الزامل، مدير منطقة الصنمين، نفى تمامًا هذه المزاعم، موضحًا أن ما جرى اكتشافه هو فتحة صغيرة ظهرت خلال أعمال حفر في قبو أحد المنازل، ولا وجود لأي دليل يشير إلى ذهب أو كنوز. وأكد أن طبيعة الفتحة ما تزال غير معروفة، وأن فريقًا مختصًا من مديرية الآثار والمتاحف يتوجه إلى المكان لإجراء كشف ميداني دقيق.
 

وبسبب الازدحام الكبير حول الموقع، اضطرت قوات الأمن إلى تفريق الحشود، ووصل الأمر إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء منعًا لحالات التدافع، وفق ما أشار الزامل. كما دعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وحثّ وسائل الإعلام على توخي الدقة، خصوصًا مع انتشار مقاطع مفبركة على الإنترنت.

من جهتها، أكدت صحيفة "الوطن" نقلًا عن شهود عيان أن الجهات المعنية لم تعثر على أي شيء ذهبي حتى الآن. كما لفتت إلى أن منطقة الحارة تُعد ذات طابع أثري، وتتناقل بعض الروايات المحلية احتمال وجود بقايا مدينة قديمة تحت البلدة، وهي فرضية تحتاج إلى إثبات علمي من خلال التنقيب الرسمي.
