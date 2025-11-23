تدافع وفوضى بين السكان.. "مغارة مليئة بالذهب" تُثير الجدل في سوريا (فيديو وصور)

انتشرت خلال الساعات الماضية في ، مقاطع مصوّرة قيل إنها توثّق العثور على "مغارة مليئة بالذهب" في بلدة الحارة درعا الجنوبي، ما أثار موجة واسعة من الجدل وفضول الأهالي الذين توافد مئات منهم إلى الموقع.



الفيديوهات التي جرى تداولها أظهرت لقطات مظلمة لكميات تبدو كأنها قطع وتماثيل ذهبية، قبل أن يتبين لاحقاً أن هذه المشاهد غير مثبتة المصدر.

يا اخوان ما صحة هذا الخبر اهلنا في #درعا

وجود مغارة في الحارة تحتوي على ذهب ؟ #الحارة_مغارة_أثرية pic.twitter.com/kDhitA9zd2 — اَلـحِفيد (@haafed22) November 22, 2025



وائل الزامل، مدير منطقة الصنمين، نفى تمامًا هذه المزاعم، موضحًا أن ما جرى اكتشافه هو فتحة صغيرة ظهرت خلال أعمال حفر في قبو أحد المنازل، ولا وجود لأي دليل يشير إلى ذهب أو كنوز. وأكد أن طبيعة الفتحة ما تزال غير معروفة، وأن فريقًا مختصًا من مديرية الآثار والمتاحف يتوجه إلى المكان لإجراء كشف ميداني دقيق.