رواج بعد كساد.. الثلوج تنعش الحركية السياحية في الجزائر

وعاشت عدة ولايات جزائرية نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الجاري، انخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون العشر درجات، خاصَّة في المرتفعات، مع تساقط كثيف للثلوج في الجبال الشهيرة، على غرار، الشريعة في ولاية البليدة (جنوب العاصمة الجزائر)، وكل من تيكجدة بالبويرة وسيرايدي بعنابة والهضاب في سطيف وباتنة شرق ووسط الجزائر. تساقطت ثلوج كثيفة على المرتفعات في ، التي تحولت إلى قبلة السياح من الداخل والخارج، ما أنعش الحركية الاقتصادية في ذات المناطق، وأعاد السياحة الجبلية والثلجية إلى الواجهة بعد كساد دام سنوات بفعل الجفاف.وعاشت عدة ولايات جزائرية نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الجاري، انخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون العشر درجات، خاصَّة في المرتفعات، مع تساقط كثيف للثلوج في الجبال الشهيرة، على غرار، الشريعة في ولاية البليدة (جنوب العاصمة الجزائر)، وكل من تيكجدة بالبويرة وسيرايدي بعنابة والهضاب في سطيف وباتنة شرق ووسط الجزائر.

ودفع ذلك، الوكالات السياحية إلى تنظيم رحلات إلى تلك المناطق، خاصَّة وأنَّ تساقط الثلوج تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر، الجمعة والسبت، مع عروض تصل إلى إمكانية قضاء ليالي في فنادق أو حتى بيوت مجهزة.



عن ذلك أوضح المختص في قطاع السياحة والبيئة رابح عليلش قائلا:"من بين مميزات الجزائر، هو تربعها على مساحة تزيد عن المليونين و300 ألف ، حيث تعتبر الأكبر في ، بتنوع في مقوماتها السياحية، من تلك الصحراوية إلى الجبلية إلى الهضاب العليا، ومما يزيد من ذلك التنوع هو تنوع الفصول، حيث أن لفصلي الخريف والشتاء، وجهات سياحية يحبذها الجزائريون".

وأضاف المتحدث في تصريحه لـ"العربية.نت": "طبعا، أغلب الجزائريين، يفضلون التنقل بوسائلهم الخاصَّة إلى الجبال للتمتع بالثلوج المتساقطة في فصل الشتاء، غير أنّنا ننظم أيضا رحلات سواءً للذين لا يملكون إمكانيات للتنقل أو للذين يستكشفون المنطقة لأوّل مرّة، علما أنَّ هناك مسارا يجب أن لا يحيد عنه السياح حتى لا يتيهوا في الجبال أو يتعرضوا لحوادث انزلاقات أو غيرها، وبالتالي فإنَّ المرافقة خاصة بالنسبة لمن يزور تلك المناطق لأول مرة تكون ضرورية".



وحسب عليلش:"تكثر طلبات الجزائريين على تنظيم رحلات إلى الجبال خلال هذه الفترة، والملاحظ خلال السنة الجارية أن الكثيرين يطلبون استكشاف مناطق ثلجية لم يسبق أن زاروها".