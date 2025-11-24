Advertisement

توغّل وتجريف للأراضي… هذا ما تفعله إسرائيل في القنيطرة

Lebanon 24
24-11-2025
توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الشمالي، اليوم  الإثنين، تزامنا مع عمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية في بلدة بريقة في منطقة الجولان السورية.
وأشار موقع تلفزيون سوريا إلى أن قوّة إسرائيلية تضم 5 آليات مدرعة توغلت باتجاه قرية الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كروم جبا في الريف الشمالي، وسط انتشار عسكري محدود في محيط المنطقة.
تلفزيون سوريا

ريف القنيطرة

الجولان

السورية

الشمالي

الشمال

