توغّل وتجريف للأراضي… هذا ما تفعله إسرائيل في القنيطرة

وأشار موقع إلى أن قوّة إسرائيلية تضم 5 آليات مدرعة توغلت باتجاه قرية الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كروم جبا في الريف الشمالي، وسط انتشار عسكري محدود في محيط المنطقة.