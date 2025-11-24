23
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
Lebanon 24
24-11-2025
|
16:30
ردّ
البيت الأبيض
على الانتقادات الموجهة إلى
الرئيس دونالد ترامب
، خاصة من داخل الحزب
الجمهوري
، بشأن اتهامه بالانحياز إلى
روسيا
في مساعيه لإنهاء النزاع في
أوكرانيا
.
وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت بأن التسويق "لفكرة ان
الولايات المتحدة
الاميركية لا تعمل مع الجانبين على قدم المساواة لإنهاء هذه الحرب، خاطئ تماما".
ولفتت ليفيت إلى أنّ
ترامب
ابدى "تفاؤلا وأملا" بإمكان العمل على خطة تنهي هذه الحرب التي بدأت بغزو روسي لأوكرانيا.
