بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت بأن التسويق "لفكرة ان الاميركية لا تعمل مع الجانبين على قدم المساواة لإنهاء هذه الحرب، خاطئ تماما".ولفتت ليفيت إلى أنّ ابدى "تفاؤلا وأملا" بإمكان العمل على خطة تنهي هذه الحرب التي بدأت بغزو روسي لأوكرانيا.