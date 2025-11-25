Advertisement

عربي-دولي

العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب"

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:24
Doc-P-1446540-638996668052247139.webp
Doc-P-1446540-638996668052247139.webp photos 0
اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في السودان، ولا سيما في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها الشهر الماضي.
ونقلت المنظمة شهادات 28 ناجياً من العنف في الفاشر تحدثت إليهم في مخيمات النازحين في تشاد على الحدود الغربية مع السودان، وفي مدن طويلة والطينة داخل السودان.

وأفادت ابتسام التي تستخدم اسما مستعارا حفاظا على أمنها، بأنها غادرت مع أبنائها الخمسة حي أبو شوك في الفاشر غداة سيطرة الدعم السريع عليها. وفي منطقة غولو غرب الفاشر، أوقفهم ثلاثة من مقاتلي الدعم السريع. وقالت "أرغمني أحدهم على الذهاب معه وقام بتمزيق ملابسي.. وحين تركونا رأيت ابنتي ذات الـ14 عاما وملابسها ممزقة وملطخة بالدماء".
