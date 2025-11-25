Advertisement

عربي-دولي

"سرايا القدس" و"كتائب القسام": سنُسلّم رفات أسير إسرائيليّ

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:13
أعلنت سرايا "القدس" و"كتائب القسام" أنها ستُسلم رفات أحد الأسرى الإسرائيليين، عثر عليه وسط قطاع غزة اليوم.
في المقابل، اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "الجهاد الإسلامي" بخرق الاتفاق بعد إعلانها العثور على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين. (روسيا اليوم)
