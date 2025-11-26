مكتب نتنياهو يُعلن تحديد هوية رفات أسير إسرائيلي تسلمه الجيش من غزة

Advertisement

أكد التعرّف على هوية الرهينة الذي تسلّم الجيش رفاته أمس الثلاثاء من غزة.وقال مكتب في بيان اليوم الأربعاء، "بعد استكمال للطب الشرعي إجراءات التعرّف على الهوية، أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة المتوفى، أور، بأن جثمان ابنهم أُعيد إلى ".أتى ذلك، بعدما تسلّمت إسرائيل مساء أمس عبر جثة أور، وهو واحد من الرهائن الثلاثة المتبقين في ، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بين إسرائيل وحركة .في المقابل، تُسلم إسرائيل رفات 15 من إلى السلطات المحلية مقابل كل جثمان تعيده حماس.وحتى الآن سلمت حماس ما مجموعه 26 من أصل 28 جثة، فيما لا يزال البحث جارياً عن 2 (إسرائيلي وتايلاندي).