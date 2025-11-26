Advertisement

عربي-دولي

مكتب نتنياهو يُعلن تحديد هوية رفات أسير إسرائيلي تسلمه الجيش من غزة

Lebanon 24
26-11-2025 | 03:08
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعرّف على هوية الرهينة الذي تسلّم الجيش رفاته أمس الثلاثاء من غزة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان اليوم الأربعاء، "بعد استكمال المعهد الوطني للطب الشرعي إجراءات التعرّف على الهوية، أبلغ ممثلون عن الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة المتوفى، درور أور، بأن جثمان ابنهم أُعيد إلى إسرائيل".

أتى ذلك، بعدما تسلّمت إسرائيل مساء أمس عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثة أور، وهو واحد من الرهائن الثلاثة المتبقين في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس.

في المقابل، تُسلم إسرائيل رفات 15 من سكان غزة إلى السلطات المحلية مقابل كل جثمان تعيده حماس.

وحتى الآن سلمت حماس ما مجموعه 26 من أصل 28 جثة، فيما لا يزال البحث جارياً عن 2 (إسرائيلي وتايلاندي).
 
