عربي-دولي

استجواب رستم أوميروف الذي قاد وفد كييف في مفاوضات السلام في أكبر فضيحة فساد

Lebanon 24
27-11-2025 | 00:27
أعلنت وسيلتان إعلاميتان محليتان في أوكرانيا، أنه تم استجواب أمين المجلس الوطني للأمن والدفاع رستم أوميروف، وهو شخصية بارزة في مفاوضات السلام مع موسكو وواشنطن، كشاهد من قبل محققي مكافحة الفساد في أكبر فضيحة فساد شهدتها البلاد في زمن الحرب.
ودعا المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أوميروف للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق مع تيمور مينديتش، المشتبه به في مخطط رشى بقيمة 100 مليون دولار يتعلق بشركة الطاقة النووية الحكومية.

فيما لم يذكر الموعد الذي جرى فيه استجواب أوميروف، وفق رويترز.

وقاد أوميروف وفد كييف الذي توجه إلى تركيا لعقد محادثات سلام مع الممثلين الروس خلال العام الحالي.

كما نقلت رويترز عن مصادر قولها خلال الأسبوع الجاري إن أوميروف اجتمع أيضاً مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في ميامي هذا الشهر لبحث مقترح سلام.

يشار إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد كان أعلن عن فتح تحقيق في مخطط الرشوة المشتبه به قبل أسبوعين، مما أثار عاصفة سياسية أصبحت تمثل أكبر تهديد محلي لسيطرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على السلطة منذ العملية العسكرية الروسية عام 2022.

وجرى توجيه اتهامات إلى 7 أشخاص، من بينهم 5 قيد الاحتجاز في الوقت الحالي.
مواضيع ذات صلة
تعليق مهام وزير العدل الأوكراني بسبب تورطه في فضيحة فساد كبيرة
lebanon 24
27/11/2025 11:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الأوكراني يصوت على إقالة وزير العدل بعد فضيحة فساد
lebanon 24
27/11/2025 11:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا.. تغييرات شاملة على وقع فضيحة فساد
lebanon 24
27/11/2025 11:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: خطة السلام بأوكرانيا وافق عليها رستم عمروف أحد كبار القادة بإدارة زيلينسكي
lebanon 24
27/11/2025 11:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

المجلس الوطني

مجلس الوطني

فولوديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

واشنطن

رويترز

