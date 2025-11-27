استجواب رستم أوميروف الذي قاد وفد كييف في مفاوضات السلام في أكبر فضيحة فساد

Advertisement

أعلنت وسيلتان إعلاميتان محليتان في ، أنه تم استجواب أمين للأمن والدفاع رستم أوميروف، وهو شخصية بارزة في مفاوضات السلام مع وواشنطن، كشاهد من قبل محققي مكافحة الفساد في أكبر فضيحة فساد شهدتها البلاد في زمن الحرب.ودعا المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أوميروف للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق مع مينديتش، المشتبه به في مخطط رشى بقيمة 100 مليون دولار يتعلق بشركة الطاقة النووية الحكومية.فيما لم يذكر الموعد الذي جرى فيه استجواب أوميروف، وفق .وقاد أوميروف وفد الذي توجه إلى لعقد محادثات سلام مع الممثلين خلال العام الحالي.كما نقلت رويترز عن مصادر قولها خلال الأسبوع الجاري إن أوميروف اجتمع أيضاً مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في ميامي هذا الشهر لبحث مقترح سلام.يشار إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد كان أعلن عن فتح تحقيق في مخطط الرشوة المشتبه به قبل أسبوعين، مما أثار عاصفة سياسية أصبحت تمثل أكبر تهديد محلي لسيطرة الرئيس على السلطة منذ العملية العسكرية الروسية عام 2022.وجرى توجيه اتهامات إلى 7 أشخاص، من بينهم 5 قيد الاحتجاز في الوقت الحالي.