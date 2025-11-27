23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقترح اسرائيلي على طاولة.. هل ستقبل به حماس لانقاذ عناصرها في رفح؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
00:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت
إسرائيل
عرضا لحماس عبر وسطاء، يقضي بخروج جميع عناصر الحركة من أنفاق
رفح
وتسليم أنفسهم للقوات
الإسرائيلية
، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
Advertisement
ووفقا للمقترح
الإسرائيلي
، سيطلق سراح هؤلاء المسلحين بعد سجنهم
في إسرائيل
، ويسمح لهم بالعودة إلى
قطاع غزة
، شريطة أن يعلنوا نزع سلاحهم و"عدم العودة لأي نشاط إرهابي".
ونقل الوسطاء الرسالة إلى
حماس
قبل أيام، إلا أن مسلحيها لم يوافقوا على الاستسلام، وفق التقرير.
وحسب القناة 12، فمن غير الواضح ما إذا كانت قيادة حماس السياسية قادرة على التواصل مع المسلحين في الأنفاق شرقي رفح، بعد انقطاع طويل في الاتصالات.
وقال مصدر إسرائيلي للقناة: "منحنا الإرهابيين في رفح خيار البقاء والإفراج عنهم. حتى هذه اللحظة لم يوافقوا على تلبية الشروط التي وضعناها. يبدو أنهم قرروا أن يصبحوا
شهداء
"، في إشارة إلى استهدافهم من جانب الجيش الإسرائيلي.
ومؤخرا أعلن الجيش الإسرائيلي رصد 6 مسلحين خرجوا من أنفاق رفح، حيث قتل 4 منهم واعتقل اثنان، بالإضافة إلى 5 خرجوا في وقت سابق وقتلوا.
وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 30 مسلحا فوق الأرض، بينما يقول إن عددا من
القادة
لا يزال على قيد الحياة داخل الأنفاق، ويواصل الضغط عليهم للاستسلام والخروج.
ووفقا لتقديرات إسرائيلية، هناك نحو 100 مسلح محاصرون تحت الأرض في رفح تلاحقهم القوات الإسرائيلية، التي تعمل على تحديد مواقع الأنفاق وهدمها أو سدها بالخرسانة.
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
27/11/2025 11:55:45
27/11/2025 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن جثة "غولدين" مدفونة في نفق به 150 من عناصر حماس
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن جثة "غولدين" مدفونة في نفق به 150 من عناصر حماس
27/11/2025 11:55:45
27/11/2025 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14: نتنياهو رفض مقترح زامير بالإفراج عن عناصر حماس المحاصرين مقابل جثة غولدين
Lebanon 24
القناة 14: نتنياهو رفض مقترح زامير بالإفراج عن عناصر حماس المحاصرين مقابل جثة غولدين
27/11/2025 11:55:45
27/11/2025 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ناقشنا مع رئيس المخابرات المصرية معالجة قضية عناصرنا في رفح بشكل عاجل
Lebanon 24
حماس: ناقشنا مع رئيس المخابرات المصرية معالجة قضية عناصرنا في رفح بشكل عاجل
27/11/2025 11:55:45
27/11/2025 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
قطاع غزة
إسرائيل
القادة
حنا ال
شهداء
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة
Lebanon 24
الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة
04:49 | 2025-11-27
27/11/2025 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله وزير خارجية إيران
Lebanon 24
عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله وزير خارجية إيران
04:42 | 2025-11-27
27/11/2025 04:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: الأسلحة الروسية أثبتت فاعليتها
Lebanon 24
بوتين: الأسلحة الروسية أثبتت فاعليتها
04:35 | 2025-11-27
27/11/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الايراني: نعد الدقائق للمواجهة النهائية مع العدو
Lebanon 24
الحرس الثوري الايراني: نعد الدقائق للمواجهة النهائية مع العدو
04:23 | 2025-11-27
27/11/2025 04:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً
04:20 | 2025-11-27
27/11/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:49 | 2025-11-27
الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة
04:42 | 2025-11-27
عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله وزير خارجية إيران
04:35 | 2025-11-27
بوتين: الأسلحة الروسية أثبتت فاعليتها
04:23 | 2025-11-27
الحرس الثوري الايراني: نعد الدقائق للمواجهة النهائية مع العدو
04:20 | 2025-11-27
ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً
04:05 | 2025-11-27
الهند تدرس طلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة بعد هروبها عام 2024
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24