تحرّك دبلوماسي متزامن… ماذا تريد أوروبا من إسرائيل الآن؟

أصدرت وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بياناً مشتركاً يدعو إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف عنف المستوطنين وحماية في الضفة الغربية.

Advertisement

وشدّد وزراء خارجية الدول الأربع على أنّ التصعيد الحاد في اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين يهدّد الاستقرار، ويقوّض فرص نجاح الخطة الدولية المكوّنة من عشرين نقطة والمتعلقة بقطاع غزة، كما ينعكس سلباً على آفاق السلام والأمن على المدى .



وجاء في البيان أنّ الهجمات المستمرة "تزرع الخوف بين المدنيين وتعيق المساعي الجارية لوقف التوتر"، مطالبين الحكومة بالتحرك وفق القانون الدولي لضمان حماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.



وأكّدت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر موقف الدول الأربع، معتبرةً أن الارتفاع الكبير في اعتداءات المستوطنين "مقلق وغير مقبول".



وبحسب مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سُجّل 264 اعتداء لمستوطنين خلال شهر تشرين الأول، وهو العدد الشهري الأعلى منذ بدء توثيق هذه الهجمات عام 2006.



وكانت قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم قد تعرّضت هذا الأسبوع لهجوم واسع نفّذه مستوطنون متطرفون، استهدف منازل الفلسطينيين ومركباتهم.



وفي موازاة ذلك، شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية كبيرة في شمال الضفة الغربية شملت طوباس وطمّون، ترافقت مع حصار مشدد وإغلاق للمداخل بالسواتر الترابية وفرض حظر تجول في المنطقة.