تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض

وافقت الحكومة الروسية على مشروع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات مع ، في خطوة تمهّد لمرحلة تفاوضية نهائية بين الجانبين.وجاء في القرار الروسي أنّ مشروع الاتفاقية، الذي قدّمته ، أُنهي تنسيقه مع الجهات التنفيذية المعنية وخضع لـ"مراجعة أولية" مع الجانب السعودي، وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون الاتحادي الخاص بالمعاهدات الدولية.وكلّف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين البعثة الدبلوماسية بإطلاق مفاوضات مع وإجراء تعديلات محتملة على الصيغة الحالية قبل اعتمادها بشكل نهائي.وكان سيرغي لافروف قد أعلن في يوليو الماضي أنّ اتفاقية إلغاء التأشيرات بين والرياض تقترب من مراحلها النهائية، ما يشير إلى أنّ الاتفاق يدخل الآن محطته الحاسمة.