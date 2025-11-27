Advertisement

عربي-دولي

تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:12
وافقت الحكومة الروسية على مشروع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات مع المملكة العربية السعودية، في خطوة تمهّد لمرحلة تفاوضية نهائية بين الجانبين.
وجاء في القرار الروسي أنّ مشروع الاتفاقية، الذي قدّمته وزارة الخارجية، أُنهي تنسيقه مع الجهات التنفيذية المعنية وخضع لـ"مراجعة أولية" مع الجانب السعودي، وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون الاتحادي الخاص بالمعاهدات الدولية.

وكلّف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين البعثة الدبلوماسية بإطلاق مفاوضات مع السعودية وإجراء تعديلات محتملة على الصيغة الحالية قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في يوليو الماضي أنّ اتفاقية إلغاء التأشيرات بين موسكو والرياض تقترب من مراحلها النهائية، ما يشير إلى أنّ الاتفاق يدخل الآن محطته الحاسمة.
المملكة العربية السعودية

وزير الخارجية الروسي

العربية السعودية

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دبلوماسي

المملكة

