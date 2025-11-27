ما حقيقة مقتل عمران خان داخل السجن؟

Advertisement

طلب حزب رئيس الوزراء السابق المسجون زيارته في السجن، معربا عن قلقه بشأن حالته الصحية بعدما مُنع من رؤية أسرته ومحاميه لأكثر من 3 أسابيع.وأصبحت حالة خان موضوعا للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح هاشتاغ #أين_عمران رائجا على منصة "إكس"، مع تداول أنباء وشائعات عن حالته الصحية، بينها أنه قُتل في سجنه.وقال مسؤول في السجن لوكالة " ، إن "خان بصحة جيدة"، وإنه "لا علم له بأي خطط لنقله إلى أي سجن آخر". (ارم نيوز)