عربي-دولي

ما حقيقة مقتل عمران خان داخل السجن؟

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:32
طلب حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان زيارته في السجن، معربا عن قلقه بشأن حالته الصحية بعدما مُنع من رؤية أسرته ومحاميه لأكثر من 3 أسابيع.
وأصبحت حالة خان موضوعا للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح هاشتاغ #أين_عمران رائجا على منصة "إكس"، مع تداول أنباء وشائعات عن حالته الصحية، بينها أنه قُتل في سجنه.

وقال مسؤول في السجن لوكالة "رويترز، إن "خان بصحة جيدة"، وإنه "لا علم له بأي خطط لنقله إلى أي سجن آخر". (ارم نيوز)
 
 
 
